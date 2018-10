Tischtennis DJK Holzbüttgen

Holzbüttgen Der Westdeutsche Tischtennisverband und die DJK Holzbüttgen arbeiten künftig eng zusammen.

„Diese Auszeichnung des WTTV bedeutet sehr viel für unseren Verein. Seit mehreren Jahrzehnten ist die Förderung von Kindern und Jugendlichen von klein auf bis in den Leistungssport ein ganz besonderer Schwerpunkt innerhalb der Tischtennisabteilung der DJK Holzbüttgen,“ sagt Vollmert. „Dabei konnten wir in der Vergangenheit im Mädchenbereich sogar eine Deutsche Jugendmeisterschaft sowie zweimal die Deutsche Vizemeisterschaft feiern. Mit der jetzigen Berufung zum Partnerverein Leistungssport wird diese langjährige Nachhaltigkeit unserer intensiven Jugendarbeit durch den WTTV honoriert und ist für uns gleichzeitig Ansporn, Kinder in dieser tollen Sportart auch weiterhin bestmöglich zu fördern.“ Auf Seiten des Verbands freut man sich ebenfalls über die Zusammenarbeit: „Der Traditionsverein im Rhein-Kreis legt schon immer Wert auf eine gute Jugendarbeit. Außerdem verfügt der Verein über eine gute Ligen-Struktur, was für viele junge Spielerinnen des Verbandes in den letzten Jahren für ihre Entwicklung wichtig war. In dieser Saison wird die Zusammenarbeit weiterentwickelt. Viele junge Kinder der Jahrgänge 2008-2010 trainieren in der Talentsichtungsgruppe am Landesleistungszentrum Düsseldorf,“ sagt WTTV-Verbandstrainer Johannes Dimmig.