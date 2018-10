Fußball Kreisliga A Neuss-Grevenbroich

Fußball : Rosellens Dobras: „Wir sind noch keine Spitzenmannschaft“

Volle Kraft nach vorne: Der SV Rosellen um Julian Schnock (hinten) mischt in diesem Jahr die Spitzengruppe der Kreisliga A auf. Foto: Woitschuetzke,Andreas (woi)

RHEIN-KREIS Kreisliga A: Die SVG Weißenberg hofft auf den erlösenden ersten Saisonsieg. Wevelinghovens Kicker haben am Samstag kein Oktoberfestverbot.

Die Fußball-Kreisliga A feiert am 9. Spieltag eine Premiere - erstmals finden in der Spielzeit 2018/2019 alle Partien an einem Sonntag statt. Auf die Zuschauer warten somit eine Menge spannende Begegnungen.

Noch nicht ganz reif für den Titel. Nach einer bärenstarken Premierensaison schickt sich der SV Rosellen an, die Leistung des Vorjahres noch einmal zu toppen. Es sind acht Partien gespielt und die Liga sortiert sich so langsam. Den SVR hat es derweil nach oben gespült. Mit einer Siegesserie von vier Spielen haben sich die Rosellener bis auf Rang drei vorgekämpft - davor liegen nur noch die SG Rommerskirchen/Gilbach und der 1. FC Grevenbroich-Süd mit jeweils zwei Zählern Vorsprung. Doch in Rosellen beschäftigt man sich mit Dingen wie einem möglichen Aufstieg überhaupt nicht. „Wir gucken nur von Spiel zu Spiel, weiter nicht“, erklärt Trainer Dalibor Dobras, der sich an Gedankenspielen nicht beteiligen will. Einen Blick in die Zukunft wagt er dann doch: „Die Breite des Kaders reicht, um in der Kreisliga A oben mitzuspielen“, sagt aber auch: „Wir sind noch keine Spitzenmannschaft. Dafür sind wir noch nicht souverän genug.“ Dobras spielt damit vor allem auf die vergangenen Begegnungen an. Gegen Ligaschlusslicht Weißenberg lief Rosellen einem 0:3-Rückstand hinter her und gewann am Ende noch glücklich mit 4:3. Ein ähnliches Szenario ereignete sich gegen Zons, als Rosellen knapp mit 4:3 siegte. Doch das ist auch der große Pluspunkt, wie Dobras weiß: „Die Einstellung und die Moral sind bei uns wirklich super.“ Eine Eigenschaft, die eigentlichen Topteams wie dem FC Zons oder Novesia aktuell abhanden gekommen ist. Kommenden Sonntag (15 Uhr) heißt Rosellens Gegner SG Kaarst II. Respekt gilt dem neuen SG-Trainer Pedrag Stojkovic. „Wir hätten gerne vor dem Trainerwechsel gegen sie gespielt“, so Dobras.

Hoffnung auf Erlösung. Der Trend beim Tabellenletzten SVG Weißenberg zeigt in den letzten Wochen deutlich nach oben, doch bislang fehlen die Ergebnisse. Gegen Rosellen erspielte man sich eine 3:0-Führung, gab die Partie am Ende aber doch wieder aus der Hand. Gegen die SG Kaarst II reichte es dann endlich zum ersten Punkt in dieser Spielzeit - kommenden Sonntag (15 Uhr) soll dann möglichst der erlösende erste Sieg folgen. Die SVG Weißenberg empfängt den Aufsteiger aus Hoisten. „Wir haben uns fest vorgenommen, uns endlich mit Punkten zu belohnen“, sagt Trainer Ralf Dicken vor der Partie und lobt seine Truppe: „Die Jungs geben Gas, wir sind auf einem guten Weg.“ Will Weißenberg den Anschluss bis zur Winterpause wiederherstellen, sind Punkte Pflicht.

Keine Oktoberfest-Sperre. In Wevelinghoven ist zur Zeit Oktoberfest. Vergangene Woche verlegte der BV sein Spiel noch auf den Donnerstag, diese Woche wird sonntags gespielt. „Ich habe die Hoffnung, dass sich letzte Woche alle ausgefeiert haben“, so Trainer Tim Bernrath, der aber auch sagt: „Es gibt kein Verbot. Die Jungs können ruhig feiern. Ich habe ihnen nur gesagt, dass es nicht so viel sein soll, dass es die Leistung am Sonntag beeinträchtigt.“ Schließlich steht der BV Wevelinghoven vor einer schweren Aufgabe. Die Kicker aus der Gartenstadt sind zu Gast bei der SG Rommerskirchen/Gilbach. Bernrath gibt für die Partie ein klares Ziel vor: „Nach neun Gegentoren in zwei Spielen wollen wir hinten endlich wieder stabiler werden.“