2. Handball-Bundesliga TSV Bayer Dormagen

Handball : Nachbarn sind die Klubs nur in der Tabelle

Kein Grund zum Abheben, aber schon einer, sich zu freuen: Tim Wieling führt die Torschützenliste an. Foto: Heinz J. Zaunbrecher

Dormagen In das Duell am heutigen Freitagabend gehen der TSV Bayer Dormagen und Eintracht Hagen mit unterschiedlichen Voraussetzungen.

Sicher, sagt Ulli Kriebel, in einem Heimspiel gegen einen punktgleichen Tabellennachbarn bestehe schon ein gewisser Druck des Siegen-Müssens. „Aber“, will der Trainer des TSV Bayer Dormagen vor dem Duell am heutigen Freitagabend (19.30 Uhr, Bayer-Sportcenter) mit dem VfL Eintracht Hagen festgehalten wissen, „beide Klubs haben doch ganz andere Voraussetzungen.“

Da ist was dran. Neuester Beleg: Die Hagener, vor der vergangenen Saison als Drittliga-Tabellenzweiter hinter dem Neusser HV über den Umweg der Relegation in die Zweite Handball-Bundesliga zurückgekehrt, reagierten auf den Ausfall von Kreisläufer Jonas Dell bis zum Jahresende mit dem Blitztransfer des Kroaten Stanko Sabljic, der vor Wochenfrist bereits seinen Einstand gab, die 27:35-Heimpleite gegen den EHV Aue trotz dreier Tore jedoch nicht verhindern konnte.

Info Torschützenliste der 2. Handball-Bundesliga 1. Tim Wieling (TSV Bayer Dormagen) 68 Tore/davon 31 Siebenmeter 2. Eric Meinhardt (EHV Aue) 68/38 3. Michael Spatz (TV Großwallstadt) 64/38 4. Florian Billek (HSC Coburg) 63/24 5. Tobias Schwolow (Wilhelmshavener HV) 61/19 6. Tom Skroblien (TuSEM Essen) 58/20 7. Alexander Oelze (Rhein Vikings) 55/9) 14. Jan-Lars Gaubatz (Eintracht Hagen) 41/1 18. Christian Hoße (Rhein Vikings) 40/26 23. Lukas Stutzke (TSV Bayer Dormagen) 38/0 27. Daniel Mestrum (Eintracht Hagen) 37/13

Kriebel hingegen muss weiterhin ohne die verletzten Janis Boieck, Nuno Rebelo und Heider Thomas auskommen, der in dieser Saison überhaupt noch kein Pflichtspiel bestritten hat. Wann er das tut, ist weiter offen, während der Trainer darauf hofft, dass die anderen beiden während der nun anstehenden Länderspiel-Pause zumindest wieder ins Training einsteigen. Klagen darüber führt Ulli Kriebel nicht im Munde: „Wir haben halt andere wirtschaftliche Rahmenbedingungen, damit müssen wir leben und das Beste daraus machen.“



Handball : Kriebel ist irritiert über Vorgehensweise

Was seine Schützlinge angesichts von 7:11 Punkten aus den ersten neun Spielen bislang in seinen Augen auch getan haben, auch wenn er zugibt: „Es hätte durchaus der ein oder andere Zähler mehr sein können.“ Selbst in Lübeck wäream Wochenende mehr drin gewesen als die 27:31-Niederlage, „wenn wir nicht in zwei Phasen zu viele entscheidende Fehler machen,“ sagt Kriebel, „da fehlt uns halt die Erfahrung.“ Die auf Hagener Seite in geballter Form vorhanden ist: In Torhüter Nils Dresrüsse, der sogar zwei Mal im Kasten der Nationalmannschaft stand, den Ex-Dormagenern Bartosz Konitz und Daniel Mestrum, dem früheren Gummersbacher Jan-Lars Gaubatz, dem aus Balingen gekommenen Dragan Tubic und dem ehemaligen Hüttenberger Tim Stefan verfügt Trainer Nils Pfannenschmidt über ein halbes Dutzend Spieler mit Erstliga-Erfahrung. Beim TSV Bayer sind es vier, die vor Beginn dieser Saison überhaupt Zweitliga-Luft geschnuppert hatten – und von denen hat Heider Thomas noch gar keins, Sven Bartmann erst drei Saisonspiele bestritten.

Deshalb, sagt Kriebel, „darf man jetzt nicht von uns erwarten, dass wir Hagen einfach mal so weghauen.“ Um eine Chance auf den zweiten Heimsieg zu haben – bislang stehen nur das 25:22 über den Wilhelmshavener HV und das 32:32 gegen den TV Großwallstadt auf der Habenseite – müssten seine Spieler wieder „alles investieren und hohes Risiko gehen“. Das ist oft spektakulär für die Zuschauer, beschert Lob wie das von Lübecks Trainer Torge Greve: „Dormagen spielt unbekümmert und frech. Das ist sehr erfrischend.“