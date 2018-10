Basketball: NEW Elephants müssen in Deutz gewinnen.

Grevenbroich Nach zwei Niederlagen in Folge stehen Regionalliga-Basketballer aus Grevenbroich beim Neuling in Köln schwer unter Druck.

Das Duell mit dem Aufsteiger erhebt Oehmen sogar zur Charakterfrage: „Jetzt zeigt sich, ob die Jungs verstanden haben, wie die Liga in dieser Saison funktioniert.“ Was er damit meint, macht er an Ergebnissen klar. „Noch vor zwei Wochen hätte ich 5000 Euro darauf gewettet, dass Kamp-Lintfort in dieser Saison kein Spiel gewinnt. Und dann gewinnen die in Recklinghausen. Gleichzeitig verliert Herten in Dorsten. Wenn dich das nicht wach macht ..!!“ Auch Deutz hatte die Hand an der Sensation, unterlag in Düsseldorf nur mit 65:67. Derweil hat Oehmen die Heimpleite gegen die Giants am vergangenen Samstag längst abgehakt: „So ein Spiel kannst du verlieren. Deutlich mehr ärgert mich die Niederlage gegen Haspe. Das ist eine gute Mannschaft, gar keine Frage. Aber wenn du da mit einer anderen Einstellung reingehst, gewinnst du das Ding.“ Ähnliches könnte den wirklich nicht schlecht besetzten Elephants auch in Deutz passieren. Oehmen: „Das ist eine Mannschaft, die kämpft wie irre! Ich kann mich noch an unser Pokalspiel da vor einigen Jahren erinnern. Hätte ich nicht Dave Boykin, der in Straßenklamotten zunächst nur auf der Bank saß, eingewechselt, hätten wir das Spiel verloren.“ Stellvertretend für die eingeschworene Truppe aus dem Domstadt steht für ihn Tommy Warnecke: „Der hat auch mal bei uns gespielt, war als Nachfolger für Jan Zimmermann vorgesehen. Ein netter Bursche, aber er konnte sich bei uns nicht durchsetzen.“ In Köln startet Warnecke, mit 1,98 Meter und 102 Kilogramm wahrlich kein Gigant, auf der Centerposition, legt am Brett 9,0 Punkte und 3,8 Rebounds auf. „Aber seine Arbeitseinstellung ist tadellos“, weiß Oehmen. Und genau die gehe den Elephants in dieser Saison bislang ein wenig ab. „Mit Ausnahme von Milen Zahariev habe ich bei uns noch keinen gesehen, der an seine Grenze gegangen ist.“ Darum mahnt er eindringlich: „In Deutz muss die Einstellung von Anfang an stimmen, nicht erst im zweiten Viertel. Dann ist es nämlich schon zu spät, den Schalter noch umzulegen.“