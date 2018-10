NGZ-Sportlerin des Monats September Tanja Karnofka

Leichtathletik : Tanja Karnofka liebt verrückte Strecken

Nach getaner Arbeit den Ausblick genießen: Das Team des ASC Rosellen bei der Berglauf-DM auf dem Gipfel des Brocken. Neben Tanja Karnofka und ihrer Zwillingsschwester Nina Wimmer (unten v.l.) freuen sich Ute Jenke (r.), Tina Püthe und Götz Kreisel (oben v.l.) über die gewonnenen Medaillen. Foto: ASC Rosellen

Neuss. Als dreifache Mutter und Krankenschwester im Nachtdienst findet die Bergläuferin trotzdem noch ausreichend Zeit zum Training.

Tanja Karnofka erfährt an der Nordsee im Herbsturlaub von ihrem Sieg bei der NGZ-Sportlerwahl des Monats. Der Titel ist für die 39-jährige von großer Bedeutung. „Ich bin sehr überrascht, dass ich gewählt worden bin, aber freue mich total, dass ich mit so einer außergewöhnlichen Disziplin gewonnen habe.“

Tanja Karnofka ist Langsteckenläuferin beim ASC Rosellen und hat durch ihren zweiten Platz in der Einzelwertung bei den Deutschen Berglaufmeisterschaften in Ilsenburg einiges zur Verteidigung des Mannschaftstitels beigetragen. Nach 1:15:31 Stunden erreichte Karnofka das 11,7 Kilometer entfernte Ziel und überwand auf dieser Strecke 890 Höhenmeter. „Ich habe mit der Silbermedaille überhaupt nicht gerechnet, aber ich habe in den vergangenen Jahren gelernt, auf meinen Körper zu hören und effektiv zu trainieren, vielleicht war das mein Vorteil.“

Info

Die gebürtige Neusserin ist in Wevelinghoven aufgewachsen und hatte schon immer ein sportgeprägtes Leben. „Als Kinder konnten wir alles austesten und haben uns mit der ganzen Familie viel bewegt.“ Auch in der Leichtathletik übte sich Karnofka, jedoch fühlte sie sich in den Disziplinen Springen, Werfen und Sprinten nicht so wohl. „Als 20-jährige habe ich Triathlon angefangen und gemerkt, dass ich genetisch bedingt vor allem beim Laufen sehr gut war.“ Mit ihrer Zwillingsschwester Nina Wimmer, die ebenfalls für den ASC Rosellen startet, fällte Karnofka die bewusste Entscheidung, dass sie sich auf die Langstrecken und ihre Schwester sich auf die Kurzstrecken spezialisieren würde. „Wir haben uns extra aufgeteilt, damit wir keine Konkurrenten sind und immer zusammen trainieren können, ohne direkt einen Wettkampf zu haben und sich vergleichen zu müssen,“ sagt die dreifache Mutter.

Seit der Geburt ihrer ersten Tochter hat Tanja Karnofka ihren Schwerpunkt auf das Lauftraining gelegt. In ihrer Wahlheimat Duisburg läuft sie zwei- bis dreimal die Woche und arbeitet den Trainingsplan von Trainer Uwe Sander ab. „Mein Trainer nimmt Rücksicht auf meine Familie und unterstützt mich überall. Bereits 16 Wochen nach den Geburten war ich schon wieder beim Training, teilweise auch mit Kindern. Nicht selten war Uwe Sander dann auch gleichzeitig Babysitter meiner Kinder,“ sagt die Krankenschwester, die im Nachtdienst im Krankenhaus in Düsseldorf-Kaiserswerth arbeitet. Zu den Laufeinheiten kommt Training im Familienalltag. Treppenlaufen steht dabei ganz oben auf der Liste. „Wenn ich mehrere Sachen holen muss, dann nehme ich nicht alles gleichzeitig, sondern laufe mehrfach.“ Außerdem werden die Kinder in das Berglauftraining mit eingebunden. An einem Hügel in Duisburg-Bissingheim trainieren die Zwillingsschwestern für die Bergläufe. „Wir nehmen den Kinderwagen mit und können ihn so mit den Kindern auf bis zu 60 Kilogramm bringen. Das ist ein super Trainingseffekt mit zusätzlichen Lasten,“ sagt die Sportlerin des Monats September.

Lange und verrückte Strecken, sind ihr Steckenpferd. „Es kommt bei Langstreckenläufen nicht darauf an, wer am schnellsten losläuft oder die beste Startposition hatte. Hier gibt es keine Positionskämpfe und ausgestreckte Ellbogen, sondern es gewinnt der mit der besten Vorbereitung.“ Für das nächste Jahr hat Tanja Karnofka vor, wieder einen Halbmarathon zu laufen, sobald ihre jüngste Tochter in der Schule ist, soll dann der Marathon folgen „und wenn alle Kinder alt genug sind, möchte ich auch wieder einen Ironman mitmachen.“