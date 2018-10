Olympische Spiele 1968

Rhein-Kreis Vor 50 Jahren steuerten die Olympischen Spiele in Mexiko ihrem Höhepunkt zu, zumindest aus Sicht des Rhein-Kreises Neuss. Denn am 21. Oktober 1968 gewann der Büttgener Udo Hempel Silber mit dem deutschen Bahnvierer, vier Tage später wiederholten die Holzheimer Kanutinen Annemarie Zimmermann und Roswitha Esser ihren Goldtriumph von Tokio 1964.

Es war der 25. Oktober 1968, als zwei Kanutinnen der Holzheimer SG Sportgeschichte schrieben. Fast auf den Tag genau vier Jahre nach ihrem Olympiasieg von Tokio (22. Oktober 1964) wiederholten Annemarie Zimmermann und Roswitha Esser auf dem Cuemanco-Kanal in Mexiko ihren Goldtriumph im Zweier-Kajak. In 1:56,44 Minuten war das Duo eine halbe Sekunde schneller im Ziel als vier Jahre zuvor auf dem Sagami-See – und mehr als zwei Sekunden schneller als die Ungarinnen Anna Pfeffer und Katalin Rozsnyoi, die Silber gewannen.

Elmar Frings, geboren 1939, gestorben 2002; Moderner Fünfkämpfer vom Neusser Schwimmverein, belegte im Einzel Platz 17 und mit der Mannschaft Rang 13 Udo Hempel , geboren 1946, Radsportler vom VfR Büttgen, gewann mit dem deutschen Bahnvierer zusammen mit Karl Heinz Henrichs (Schermbeck), Jürgen Kißner (Köln) und Karl Link (Stuttgart) die Silbermedaille. Vier Jahre später in München wurde er Olympiasieger Paul Wischeidt, geboren 1944, Säbelfechter vom TSV Bayer Dormagen, wurde 13. im Einzel und 7. in der Mannschaft zusammen mit Walter Kästner (München) und Volker Duschner (Koblenz)

Vier Tage zuvor hatte Udo Hempel das Velodrom in der mexikanischen Hauptstadt weniger strahlend verlassen. Denn der deutsche Bahnvierer mit dem damals 21 Jahre alten Büttgener als jüngstem Fahrer war im Finallauf gegen Dänemark klar in Führung liegend disqualifiziert worden, weil Jürgen Kißner den vor ihm fahrenden Karl-Heinz Henrichs berührte, was laut Reglement verboten war. Deutschland sollte nicht nur der Sieg, sondern auch die Silbermedaille aberkannt werden, die die drittplatzierten Italiener jedoch dankend ablehnten. Pikant: Kißner war vier Jahre zuvor aus der DDR geflohen – und die war in den mit der Disqualifikation befassten Gremien mit zwei ihrer Funktionäre vertreten. Im Westen schrie man „Skandal“, die Aufregung legte sich ein wenig, als der Welt-Radsportverband dem BDR-Vierer vier Wochen später nachträglich die Silbermedaille zuerkannte. Umgehängt bekam sie Udo Hempel im Februar 1969 bei der Querfeldein-WM in Magstadt. 1972 in München vergoldete er sie – auf eine Straße wartet er allerdings noch.