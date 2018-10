Fußball-Bezirksliga: Gnadental empfängt Dormagen

Rhein-Kreis Fußball-Bezirksliga: Nach den Ergebnissen der letzten Wochen stecken fünf Kreis-Vereine im Abstiegskampf der Gruppe 1.

DJK Gnadental (16.) – TSV Bayer Dormagen (6.) Wenn der TSV Bayer zur DJK Gnadentalreist, steht aktuell das Aufeinandertreffen der sportlichen Gegensätze an. Während Dormagen rechnerisch bis auf einen Punkt an der Tabellenspitze dran ist, kämpfen die Gastgeber um jeden Zähler für den Verbleib in der Bezirksliga. Gnadentals Vorsitzender Johannes Schneider ist trotz der schwierigen Ausgangslage zuversichtlich. „Wir dürfen nicht wieder den Start verschlafen und müssen uns selbst belohnen. Die Chancen waren da.“ Auf der anderen Seite blickt Dormagens Trainer Frank Lambertz mit der Perspektive des Favoriten auf das Spiel. „Wir müssen konzentriert auftreten und dürfen nicht auf die Tabelle achten“, fordert er von seinen Spielern. Auch personell gehen beide Mannschaften mit unterschiedlichen Voraussetzungen in das Spiel. Während auf Dormagener Seite alle Spieler mit an Bord sind, muss Gnadental auf die Einsätze von Pierluigi Principe und Konstantinos Ngaroudis verzichten. Dazu droht in Kamil Niewolik einer der torgefährlichsten Spieler (63 Bezirksliga-Tore) wegen Rückenbeschwerden auszufallen.