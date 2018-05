Lokalsport: B-Jugend: HSG trotzt dem Hexer im tschechischen Tor

Allzu viel sprach nach zwölf Minuten nicht dafür, dass die männliche B-Jugend der HSG Neuss/Düsseldorf ihr Heimspiel beim Quirinus-Cup gegen die Gäste von Dukla Prag gewinnen würden. Als Tomas Povolny die Tschechen mit einem krachenden Schlagwurf mit 5:2 in Führung brachte, machten die Schützlinge von Trainer Jörg Bohrmann lange Gesichter. Dennoch kämpften sie sich zurück und sicherten sich mit einem 8:6-Erfolg (5:3) den Pokal.

Warum das so war, war für Bohrmann leicht zu erklären: "Wir wussten, dass wir dieses Spiel nur über die Abwehr drehen können. Das ist in der zweiten Hälfte deutlich besser geworden." Über zehn Minuten blieben die Gäste ohne eigenen Treffer und scheiterten ein ums andere Mal an Torhüter Paul Dreyer. Eine bezeichnende Szene: Während die tschechischen Abwehrspieler in Minute 19 noch mit den Schiedsrichter haderten, zog Steven Kurth aus dem Rückraum mit Volldampf ab und erzielte das wichtige Führungstor zum 6:5. "Uns ist in der zweiten Halbzeit die Luft ausgegangen. Da war sicherlich auch viel Pech dabei, aber letztendlich waren wir einfach müde. Deswegen haben wir es nicht mehr geschafft, Tore zu machen und die Neusser hinten zu stoppen", sagte Jan Petruzela, Trainer der Prager.