Lokalsport: Harter Job für Gastgeber im Finale

Im Endspiel der A-Jugend schlägt die HSG Neuss/Düsseldorf Prag mit 11:9.

Verlass war dabei vor allem auf den einmal mehr überragenden Daniel Zwarg, der in der kommenden Saison genau wie Tobias Middell, Moritz Görgen und Paul Skorupa in den Zweitliga-Kader des HC Rhein-Vikings aufrücken wird. Ganze sieben der elf Treffer gingen auf das Konto des wuchtigen Schützen aus dem linken Rückraum, der von den Tschechen nie aufzuhalten war. Die führten in einer munteren Anfangsphase zwar zweimal, aus einem 2:1 wurde, vor allem dank Zwarg, aber schnell ein 3:6. "Danach haben wir es uns unnötigerweise aber selber schwergemacht", sagte Luig. Prag kämpfte sich über Gegenstöße auf 6:7 heran und als Skorupa dann auch noch völlig frei in einer Eins-gegen-Eins-Situation an Torhüter Lukas Vlasak scheiterte, schien der Ausgleich möglich.