Lokalsport: TSV-Nachwuchs zeigt den Löwen die Zähne

Dormagen Beim 31:31 im ersten von zwei Halbfinalspielen um die Deutsche B-Jugend-Meisterschaft begeistern die Handball-Talente aus Dormagen.

Das Match endete Unentschieden, aber so richtig zufrieden mit dem 31:31 (Halbzeit 15:13) im Halbfinal-Hinspiel um die Deutsche Meisterschaft der B-Jugend gegen die favorisierten Rhein-Neckar Löwen war nur der für den Nachwuchs des TSV Bayer Dormagen als Trainer verantwortliche David Röhrig. Zufrieden? Bah! Der Coach war schier aus dem Häuschen: "Unfassbar! Gegen die Körperlichkeit der Löwen haben wir mit Kreativität und Einsatz über 50 Minuten das geschafft, was uns kein Handball-Experte zugetraut hat. Ich habe nach dieser Leistung meiner Mannschaft gar nichts zu kritisieren."

Ganz anders urteilte in der Rückschau direkt nach der Partie sein Kollege Daniel Meyer, der seine wesentliche Forderung, sich einen Vorsprung für das Heimspiel am Samstag (Anpfiff 16 Uhr) in der Stadthalle Östringen zu erspielen, nicht umgesetzt sah. Entsprechend sparsam war seine Laune: "Wir waren heute schlecht, Einsatz und Konzentration haben bei uns vor allem in der ersten Hälfte gefehlt. Beide Mannschaften haben bei hohem Tempo ihre individuelle Klasse gezeigt. Allerdings habe ich wenig Abwehr auf beiden Seiten gesehen." Dem widersprach allerdings Trainer Ulli Kriebel, mit den Herren des TSV gerade in die Zweite Bundesliga zurückgekehrt: "Tolles Spiel auf hohem Niveau und damit auch eine hervorragende Werbung für den Handball." Genauso empfand Olaf Mast, ehemaliger Akteur des TSV und Vater des gestern vom Kreis dreimal erfolgreichen Tim Mast: "Es steht nach diesem begeisternden Spiel 0:0 und ich glaube, dass der TSV auch in Östringen eine Chance hat."