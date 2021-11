Fußball-Landesliga : Holzheim will zurück in die Erfolgsspur

Bei der Niederlage in Viersen ging Tom Nillgen (r.) noch angeschlagen ins Spiel. Vor dem Heimspiel gegen Rath ist er wieder fit. Foto: Heiko van der velden/heiko_van_der_velden

Holzheim Nach drei sieglosen Punktspielen geht’s für die HSG in der Fußball-Landesliga daheim gegen den Rather SV. Nach einem spielfreien Wochenende sind die Holzheimer wieder besser aufgestellt.

Bei der vielversprechend in die Saison gestarteten Holzheimer SG war zuletzt der Wurm drin. Große Personalprobleme hatten auch ihren Anteil daran, dass die Mannschaft von Trainer Hamid Derakhshan nach dem grandiosen 3:1-Heimsieg gegen Tabellenführer MSV Düsseldorf dreimal in Folge nicht gewinnen konnte (zwei Niederlagen, ein Unentschieden) und nach einem spielfreien Wochenende für die HSG auf den zehnten Tabellenplatz abgerutscht ist. Die Punktabstände im Mittelfeld sind zwar noch gering, doch wenn es am Sonntag daheim gegen den Rather SV mal wieder etwas Zählbares geben würde, wäre das ganz sicher hoch willkommen.

Wobei das ein schwieriges Unterfangen wird, denn die Truppe aus Düsseldorf galt in der wegen Corona abgebrochenen vergangenen Spielzeit als Topfavorit auf den Aufstieg und hat sich als Dritter mit 20 Punkten auch in der laufenden Saison schon wieder in der Spitzengruppe festgesetzt. „Gegen Rath müssen wir ähnlich wie gegen den MSV Düsseldorf an die 100 Prozent unserer Leistungsfähigkeit kommen, um etwas zu holen“, betont Hamid Derakhshan. Für möglich hält er einen neuerlichen Coup allerdings, denn auch in den zurückliegenden, nicht so erfolgreichen Wochen hat er die Vorstellungen seiner Mannschaft nicht so schlecht gesehen. Bei der Niederlage gegen Reusrath mussten in der Anfangsphase in Stephan Wanneck und Tom Nilgen gleich zwei Unterschiedsspieler verletzt ausgewechselt werden. Dass die HSG danach taktisch nicht richtig reagiert hat, „nehme ich auf meine Kappe“, sagt Derakhshan. Anschließend habe seine Mannschaft mit neun Ausfällen gegen starke Wülfrather einen Punkt geholt und dann in Viersen auf ungewohntem Naturrasen gegen das stärkste Team der Liga verloren.

Info Vier Heimische Spieler unter Toptorschützen 11 Tore - Branimir Galic (1. FC Viersen); 9 Tore - Tom Hirsch (MSV Düsseldorf); 8 Tore - Salim El Fahmi (SG Unterrath); 7 Tore - Yannick Joosten (Holzheimer SG); 6 Tore - Robert Wilschrey (SC Kapellen), Tom Nilgen (Holzheimer SG), Dominik Klouth (Teutonia Kleinenbroich), Tobias Busch (ASV Süchteln)

„Es gibt keinen Einbruch, die Stimmung ist gut. Wir kennen unser Niveau und wissen, wo wir punkten können“, betont der HSG-Coach. Zur guten Stimmung trägt sicher auch bei, dass die Tage rund um das spielfreie Wochenende genutzt wurden, um die Akkus aufzuladen. Nach dem lockeren 4:1-Erfolg beim TSV Norf Mitte voriger Woche in der zweiten Kreispokalrunde gab es zunächst einige trainingsfreie Tage, ehe in dieser Woche die gezielte Vorbereitung auf die Partie gegen Rath begann. Und Derakhshan hat zu seiner Freude festgestellt, dass beide erhofften Effekte der kurzen Pause eingetreten sind. Zum einen scheinen seine Spieler die Köpfe freibekommen zu haben und neue Motivation getankt zu haben. Zum anderen haben sich wichtige Spieler wieder im Vollbesitz ihrer Kräfte zurückgemeldet. Die für die defensive Stabilität so entscheidenden Stephan Wanneck und Tom Nilgen sind ebenso wieder bei 100 Prozent wie die offensiven Baran Bal und Yannick Joosten. „Personell sind wir tatsächlich so gut aufgestellt wie noch nie in dieser Saison“, sagt Hamid Derakhshan, obwohl Stammtorhüter Nico Bayer wegen einer Bänderdehnung im Sprunggelenk definitiv passen muss. Doch der HSG-Coach hat eben volles Vertrauen in seine beiden anderen Keeper Tobias Schriddels und Patrick Herzke.