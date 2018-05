Tsv Bayer Dormagen : Klaus Beer für mehr als 50 Jahre Ehrenamt ausgezeichnet

Ehrung: (v.l.) Karl-Josef Ellrich, Klaus Beer, Frank Neuenhausen. Foto: zaun

Neuss Traditionell hat der TSV Bayer Dormagen seine Vereinsangehörigen zu einem Ehrenabend in den TSV-Sportlertreff am Höhenberg eingeladen, um langjährige Mitglieder, verdienstvolle Ehrenamtler und erfolgreiche Sportler auszuzeichnen. Da der 1920 gegründete TSV Bayer mit seinen rund 4500 Mitgliedern und 13 Abteilungen zu den größten Sportklubs im Rhein-Kreis zählt, geraten solche Abende dabei in der Regel zu Großveranstaltungen. So war es auch dieses Mal: Fast 40 Jubilare konnte der TSV-Vorsitzenden Karl-Josef Ellrich mit seinem Geschäftsführer Frank Neuenhausen wahlweise für 25 bis 65 Jahre Vereinszugehörigkeit oder ihre herausragenden sportlichen und ehrenamtlichen Leistungen für den TSV ehren.

An der Spitze der Geehrten stand dabei Ralf Stamer aus der Handballabteilung, der seit 65 Jahren Mitglied bei den Dormagenern ist. Fünf Jahre später als Stamer trat Heinz Zaun aus der Fußballabteilung dem TSV bei, seinem Verein hält er damit schon seit 60 Jahren die Treue. Jeweils ein halbes Jahrhundert dabei sind Hilde Rochulus (Turnen), Michael Dehmer (Fechten) und KnutMüller (Schwimmen).

Als verdiente Funktionäre erhielten für langjähriges und erfolgreiches Engagement in ihren Abteilungen Hubert Schmitz von der Leichtathletik die silberne Verdienstnadel und Clarissa Güsgen aus dem Breitensport die goldene Verdienstnadel von Ellrich angesteckt. Zum krönenden Abschluss des Ehrenabends erhielt Klaus Beer noch einen Sonderpreis: "Für seine Verdienste um den Verein und speziell für seine mehr als 50 Jahre andauernden ehrenamtliche Tätigkeit in der Turnabteilung", wie es in der Pressemeldung der Dormagener heißt, wurde Klaus Beer vom geschäftsführenden Vorstand zum Ehrenmitglied ernannt.

(pas-)