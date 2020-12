Auch Dormagener betroffen : Masters im Säbelfechten abgesagt

Dormagen Der Deutscher Fechterbund reagiert auf die verschärften Coronamaßnahmen der Politik. Das Turnier wird verschoben, was auch in Dormagen auf Zustimmung trifft.

Auch die Säbelfechter des TSV Bayer Dormagen hatten nach vielen entbehrungsreichen Wochen ohne offizielle Wettkämpfe gehofft, dass sie zum Ausklang des Jahres trotz Corona noch mal bei einem hochkarätigen Wettbewerb auf die Planche steigen können. Doch daraus wird nichts. Denn wie der Deutsche Fechterbund (DFB) jetzt auf seiner Homepage wissen ließ, reagiert er auf den seit vergangenen Mittwoch verschärften Lockdown, in dem er die fürs Wochenende in Bonn geplanten German Masters in der Säbelkonkurrenz verschiebt.