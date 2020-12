2. Handball-Bundesliga : Neuer Torwart für den TSV Bayer Dormagen

Dormagen Wegen der langwierigen Verletzung von Sven Bartmann verpflichtet der Handball-Zweitligist Filip Baranasic von der HBW Balingen-Weilstetten. Der 20-Jährige wird bis Ende Dezember ausgeliehen.

Seit sich Sven Bartmann Mitte November im Training eine schwere Verletzung (Bänderriss) zuzog, ist Martin Juzbasic im Tor des Handball-Zweitligisten TSV Bayer Dormagen mehr oder weniger auf sich alleine gestellt. Der erst im Sommer vom Drittligisten HSG Bieberau-Modau gekommene Kroate macht seine Sache bislang zwar exzellent, doch dass die komplette Verantwortung in den bis Ende des Jahres sechs noch ausstehenden Partien auf seinen Schultern liegt, ist den TSV-Verantwortlichen dann doch zu riskant. Deswegen gaben die Dormagener am Dienstag die Verpflichtung von Juzbasic’ Landsmann Filip Baranasic bekannt. Der 20-Jährige wird bis zum 31. Dezember vom Erstligisten HBW Balingen-Weilstetten ausgeliehen. Danach legen die Bundesligen wegen der EM in Ägypten ohnehin eine Pause bis Ende Januar ein.

Filip Baranasic war erst im Herbst vom kroatischen Erstligisten GRK Varazdin nach Balingen gewechselt und sollte dort als Perspektivspieler für die Zweitvertretung in der 3. Liga auflaufen. Doch weil der Spielbetrieb Corona-bedingt in den Spielklassen unterhalb der 2. Liga momentan ruht, eröffnete das die Möglichkeit für die Ausleihe an den Höhenberg. Angesichts des strammen Programms, das im Dezember noch auf sie wartet, sind die Dormagener froh, dass der Wechsel kurzfristig zustande kam. „In den drei Wochen benötigt Martin Juzbasic Unterstützung gerade auch in der täglichen Trainingsarbeit. Wir sind fest davon überzeugt, dass er mit Filip hervorragend zusammenarbeiten kann“, sagt Björn Barthel in seiner Funktion als Handball-Geschäftsführer des TSV Bayer Dormagen. Dankbar ist er vor allem seinem Balinger Kollegen Wolfgang Strobel für die problemlose und zügige Übereinkunft. „Wir brauchten eine kurzfristige Lösung und sind froh, in Filip Baranasic eine mit einem jungen und talentierten Spieler gefunden zu haben, der ideal in unsere Mannschaft passt“, ergänzt Barthel.