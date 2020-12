Fechten : Haaner Fechter Julian Disler freut sich auf die German Masters

Haan/Solingen Anfang Dezember startete der Deutsche Fechter-Bund die German Masters. Am dritten Wettkampf-Wochenende stehen die Säbelfechter im Blickpunkt.

Bei der neu gegründeten Serie treten alle Bundeskader-Athleten gegeneinander an. Der dritte Teil der Serie steigt am 19. und 20. Dezember in Bonn mit den Wettkämpfen im Herren- und Damensäbel. An den letzten beiden Wochenenden gab es in Leipzig die Duelle im Herren- und Damen-Degen sowie in Tauberbischofsheim die Wettkämpfe im Herren- und Damen-Florett. Für Claudia Bökel sind die Gefechte eine Abwechslung im von Corona geprägten Fechtalltag. „Wir werden sehen, wer jetzt richtig fit ist, welche Überraschungen es geben wird und was unsere jüngeren Athletinnen und Athleten den Olympiakadern alles entgegensetzen“, erklärt die Präsidentin des Deutschen Fechter-Bundes und betont: „Es werden in jedem Fall heiße Gefechte, denn nach so einer langen Durststrecke ohne Wettkämpfe will jeder gewinnen.“