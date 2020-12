Sportinternat in Knechtsteden : Patenschaften für junge Leistungssportler

In Knechtsteden trafen sich die ersten Paten mit Sporttalenten, die künftig von ihnen mit monatlich 150 Euro unterstützt werden. Foto: Georg Salzburg (salz)

Dormagen Henning Heinrichs als Leiter des Sportinternats in Dormagen hatte die Idee, ambitionierten Athleten aus seiner Einrichtung Paten zu vermitteln. Die ersten Fünf dürfen sich jetzt über 150 Euro monatlich freuen.

Leistungssport, sagt Henning Heinrichs, „ist in den meisten Fällen ein Zuschussgeschäft“. Der 44-Jährige kennt sich – als ehemaliger Zehnkämpfer, Trainer und Stützpunktleiter – in diesem Bereich bestens aus. Und auch in den knapp sieben Jahren, die er das Sportinternat am Norbert-Gymnasium Knechtsteden leitet, hat der gebürtige Kleinenbroicher die Erfahrung gemacht, dass es seinen Schützlingen nicht immer leicht fällt, ihren sportlich ehrgeizigen Zielen nachzugehen – vor allem, wenn sie noch keinem Bundeskader angehören und aus den entsprechenden Fördertöpfen unterstützt werden. Dann sind meist die Eltern der Haupt- oder sogar einzige Sponsor: 480 Euro monatlich kostet einer der 36 zur Verfügung stehenden Plätze im Sportinternat, von Kosten für Ausrüstung, Wettkämpfe und Trainingslager – wenn sie denn irgendwann wieder möglich sind – ganz zu schweigen.

Fünf Sportinternatler können künftig ein wenig sorgenfreier in ihre Zukunft blicken. Denn die Idee der „Sport-Patenschaften“, die Henning Heinrichs im Sommer vorgestellt hat, beginnt dank der Zusammenarbeit mit den „Partnern für Sport und Bildung“ (PSB) Früchte zu tragen. „Wir freuen uns sehr, dass diese Aktion im Rahmen unserer Bildungsmaßnahmen so gut ankommt,“ sagt PSB-Geschäftsführer Ingo Frieske, der Heinrichs und seinen Schützlingen jetzt die frohe Botschaft überbrachte, dass die ersten fünf Patenschaften vergeben sind. Monique Abeels, Tim Schmiel, Volker Staufert und zwei Mal die Partner für Sport und Bildung selbst haben sich als „Paten“ eintragen lassen. „Ich übernehme sehr gerne diese Patenschaft, denn die sehr talentierten Jugendlichen sollten sich entfalten und beweisen können. Sie werden so zu unverzichtbaren Bürgern und Vorbildern für unsere Gesellschaft,“ sagt Monique Abeels aus der Geschäftsleitung der Beko Technologies.

Während ihr Unternehmen seit Jahren Sponsoringpartner der Dormagener Säbelfechter ist, kommt diesmal eine Ringerin in den Genuss der Förderung, die wie bei allen Patenschaften 150 Euro monatlich beträgt. „Ich war total glücklich, als ich erfahren habe, dass mich die Firma Beko unterstützen möchte. Dies gibt mir die Gelegenheit, im Sportinternat zu wohnen und meine duale Karriere voranzutreiben. Die Patenschaft entlastet meine Eltern und eröffnet mir tolle Perspektiven,“ sagt Amy Allgaier. Das Talent im Trikot des AC Ückerath freut sich bereits darauf, „Frau Abeels und das Unternehmen Beko kennenzulernen“.

Damit liegt sie auf einer Wellenlänge mit Henning Heinrichs. Denn der möchte das Modell der Patenschaften nicht als anonymes Sponsoring, sondern bewusst als eine „persönliche Beziehung zwischen Förderer und Gefördertem“ verstanden wissen. Er denkt dabei an Betriebspraktika oder andere Formen der Zusammenarbeit. Schließlich sei Leistungssport zwar aktuell ein Zuschussgeschäft, langfristig aber eine „Investition in die Zukunft“ für beide Seiten: „Leistungssportler ticken in der Regel ein bisschen anders als ihre Altersgenossen,“ ist der 44-Jährige überzeugt, „sie sind zielstrebig und schmeißen nicht gleich die Brocken hin, wenn es mal nicht so läuft wie erwartet.“