Gewerkschaft im Rhein-Kreis Neuss : NGG-Rechtsberater waren 2021 in 189 Fällen gefragt

NGG-Rechtsberater waren 2021 in 189 Fällen gefragt

Rhein-Kreis Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) legt ihre Bilanz zur Rechtsberatung im vergangenen Jahr vor. Was dabei besonders häufig gefragt war und worauf die NGG hinweist.

Hilfe bei Zoff im Job: Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) ruft ihre Fachleute auf den Plan, wenn Beschäftigte aus den Branchen, die die Gewerkschaft vertritt, Ärger mit dem Chef haben. Im vergangenen Jahr waren die Rechtsexperten der NGG Krefeld-Neuss insgesamt 189 Mal in der Region im Einsatz. Das teilt die Gewerkschaft mit.

Besonders häufig ging es demnach um unterschrittene, zu spät oder gar nicht gezahlte Löhne. Allein dabei gab es 127 Streitfälle, wie aus der Rechtsschutz-Bilanz der Gewerkschaft hervorgeht. „Auch Corona hat für etliche Nachfragen gesorgt. Je nach Branche waren die Probleme unterschiedlich: Gastro- und Hotel-Beschäftigte suchten vor allem Rat beim Thema Kurzarbeit. In der Ernährungsindustrie, die in der Pandemie teils am Limit produziert, ging es hingegen häufiger um nicht gezahlte Zuschläge für Nachtarbeit und Überstunden“, berichtet NGG-Gewerkschaftssekretärin Claudia Hempel.