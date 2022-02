Zukunft der Industrie im Rhein-Kreis Neuss : Schnellerer Zugang zu Strukturwandel-Fördermitteln gefordert

Rhein-Kreis Neuss Beim Online-Forum „Zukunft der Industrie im Rheinischen Revier“ wurde deutlich, woran es mit Blick auf den Strukturwandel noch hakt. Die IHK hat konkrete Forderungen.

„Ein erfolgreiche Gestaltung des Strukturwandels wird uns dann gelingen, wenn wegfallende Arbeitsplätze ersetzt, Arbeitsplätze in der energieintensiven Industrie gesichert und neue Jobs in Zukunftsbranchen geschaffen werden – das können nur Unternehmen leisten“, betont Steinmetz. „Leider sehen wir, dass sich die Förderung von Unternehmen etwa im Rahmen der Strukturförderung in der Praxis als schwierig erweist.“ Das müsse dringend vereinfacht werden. „Die Unternehmen stehen in den Startlöchern.“ Eine investive Förderrichtlinie des Bundes für den Strukturwandel in den Kohleregionen sowie eine weniger strengere Auslegung des europäischen Beihilferechts, etwa durch eine Sonderwirtschaftszone, könnten zu einer Beschleunigung der direkten Unternehmensförderung beitragen.