Corona im Rhein-Kreis : Rommerskirchen, Jüchen und Korschenbroich ändern Testverfahren in Kitas

Rommerskirchen, Jüchen und Korschenbroich ändern Testverfahren in Kitas

Rommerskirchen/Jüchen Bei den Corona-Tests in den Kindergärten im Zuständigkeitsbezirk des Kreisjugendamtes wird ab Montag, 28. Februar, ein geändertes Verfahren praktiziert – und zwar zur Freitestung bei positiven Pool-Testungen.

Dann wird in Rommerskirchen, Jüchen und Korschenbroich das so genannte Düsseldorfer Modell eingeführt. Wenn ein Pool-Test in einer Gruppe positiv ausfällt, können Eltern ab Montag entscheiden, ob sie ihr Kind bis zur Auswertung des folgenden PCR-Einzeltests zu Hause betreuen oder alternativ die nun bestehende Möglichkeit der Freitestung nutzen. Dazu genügt nach Auskunft des Kreises die Vorlage eines zertifizierten Bürgertests, der maximal 24 Stunden alt ist.