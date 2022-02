Wegen Ukraine Krieg : Stunker sagen Überraschungs-Video für Kappessonntag ab

Neuss/ Düsseldorf Die Neusser und Düsseldorfer Stunker hatten für Sonntag eine Musikvideo-Überraschung geplant: Die haben sie nun mit Blick auf den Krieg in der Ukraine abgesagt. Stattdessen wird es eine Videobotschaft geben.

Das teilt das Theater am Schlachthof mit. Stattdessen wird am Sonntag auf der Homepage und in den sozialen Medien der alternativen Kabarettshow zur Karnevalszeit eine Videobotschaft mit Martin Maier-Bode – Autor, Regisseur und Gründungsmitglied – veröffentlicht.