Inzidenz-Wert bei 107,1 : Aktuell 701 Menschen mit dem Coronavirus infiziert

(Symbolbild) Foto: dpa/Britta Pedersen

Rhein-Kreis Neuss. Bei den Infektionszahlen sieht Landrat Hans-Jürgen Petrauschke insgesamt eine erste positive Tendenz. Aktuell ist bei 701 Menschen – bei den letzten veröffentlichten Zahlen am Sonntagabend waren es 788 – eine Corona-Infektion nachgewiesen.

Das teilt der Kreis mit. Von den derzeit mit dem Virus infizierten Personen wohnen 300 (Vortag 330) in Neuss, 101 (111) in Grevenbroich, 79 (94) in Dormagen, 67 (80) in Meerbusch, 55 (60) in Kaarst, 42 (54) in Rommerskirchen, 35 (35) in Jüchen und 22 (24) in Korschenbroich.

Der 7-Tage-Inzidenz-Wert des Landeszentrums Gesundheit Nordrhein-Westfalen (LZG) liegt aktuell für den Rhein-Kreis Neuss bei 107,1 - am Sonntag lag er bei 102,7.

Unverändert 72 Menschen sind an den Folgen der Erkrankung verstorben. Kreisweit 4706 Personen sind wieder von der Infektion genesen.Insgesamt wurden im Rhein-Kreis Neuss seit Pandemie-Beginn 5 479 Infektionen mit dem Coronavirus bestätigt. Zurzeit sind 2988 Personen als begründete Verdachtsfälle auf Empfehlung des Kreis-Gesundheitsamtes durch die jeweilige Stadt in Quarantäne gesetzt.Hiervon befinden sich 65 in einem Krankenhaus.

In der Kita Zauberwald in Neuss ist ein Kind positiv auf eine Infektion mit dem Corona-Virus getestet worden, so dass hier eine Gruppe und vier Kita-Kräfte in Quarantäne gehen. Wegen eines Corona-Nachweises bei einer Mitarbeiterin der Kita Erftstraße in Kaarst sind eine Gruppe und Kinder der Spätdienstbetreuung unter Quarantäne gestellt. Die Kita Sternschnuppe in Grevenbroich musste nach der Infektion einer Mitarbeiterin komplett unter Quarantäne gestellt werden.

Bei den Infektionszahlen sieht Landrat Hans-Jürgen Petrauschke insgesamt eine erste positive Tendenz. Es sei gelungen, den exponentiellen Anstieg zu stoppen und die Zahl der Infektionen im Kreisgebiet leicht zu senken. „Trotzdem ist die Zahl der Neuinfektionen noch zu hoch, um dauerhaft eine Überlastung des Gesundheitssystems ausschließen zu können und eine Kontaktnachverfolgung zu gewährleisten“, erklärt Petrauschke. Sein Dank gilt allen, die sich trotz großer Belastung an die Einschränkungen halten. „Wir müssen dies aber weiter fortsetzen und noch intensivieren, um unser gemeinsames Ziel zu erreichen, die Einschränkungen schrittweise aufheben zu können.“

So bittet der Landrat, weiter die bekannten Vorsichtsmaßnahmen zu befolgen.

Im Corona-Testzentrum Neuss sowie durch die mobilen Testteams sind in der vergangenen Woche 1 741 Testungen vorgenommen worden, in der Vorwoche waren es 1 884. Seit dem 11. März wurden hier sowie im Testzentrum Grevenbroich insgesamt 31 876 Testungen durchgeführt, von denen bislang 2 524 positiv waren. Die Zahlen umfassen nicht die Testungen in Arztpraxen und Krankenhäusern im Kreisgebiet sowie von Reiserückkehrern an Flughäfen oder Grenzstationen. Das Corona-Testzentrum Grevenbroich ist nach einem Einbruch sowie einem Kostenpflichtiger Inhalt Brand momentan geschlossen. Die dort vorgesehenen Testungen werden im Testzentrum Neuss durchgeführt.