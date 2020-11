Umfrage : „Vereine sind bislang gut durch die Krise gekommen“

Neuss Der Stadtsportverband Neuss hatte seine Mitgliedsvereine Anfang November gebeten, einen Fragebogen zu den Auswirkungen der Corona-Pandemie auszufüllen. 42 von 106 Klubs haben teilgenommen. „Eine sehr zufriedenstellende Quote“, findet Geschäftsführer Gösta Müller.



Schon vor Covid-19 ein Problem Grundsätzlich ist, natürlich noch verstärkt durch die Pandemie, der Schwund beim Ehrenamt zu verzeichnen. Das Fehlen von Übungsleitern, nicht ausgelöst durch die Pandemie, ist schon vor Corona ein großes Problem gewesen.



Abschlussbewertung Der Stadtsportverband schließt aus den ihm vorliegenden Aussagen, dass konkrete Handlungsempfehlungen als Richtlinien für die Vereine erstellt werden müssen. In Kooperation mit dem Kreissportbund ist eine gezielte Übungsleitervermittlung an die suchenden Vereine sinnvoll. Dazu stellt der Stadtsportverband eine konkrete Abfrage bei den Neusser Sportvereinen in Aussicht. Das Problem der Unterstützung des Ehrenamtes versucht der SSV grundsätzlich zu bearbeiten. Im Bereich der Kommunikation und der Mitgliederverwaltung sind bereits Ansätze geschafft. Müller: „Als Stadtsportverband Neuss wollen wir die Vereine in ihrer Kommunikation unterstützen und bieten hier überarbeitete oder neu gestaltete Homepages an, die leicht ‘gepflegt’ werden können. Darüber hinaus wollen wir die Arbeit des Ehrenamts in Bezug auf die Mitgliederverwaltung vereinfachen und bieten hier demnächst ein Mitgliederverwaltungsprogramm an, das auch eine Entlastung des ehrenamtlichen Vorstands zur Folge haben kann.“ Als übergreifende Maßnahme stellt sich der Stadtsportverband eine Werbekampagne vor. Damit sollen neue und alte Mitglieder für den Sport im Verein gewonnen werden. Das Motto könnte lauten: „Sport im Verein macht Spaß und hält gesund, ist vielfältig und immer bunt.“