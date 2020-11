Zahlen im Rhein-Kreis Neuss : Corona: Inzidenzwert liegt jetzt bei 102,7

Rhein-Kreis Im Rhein-Kreis Neuss ist aktuell bei 788 Menschen – bei den letzten veröffentlichten Zahlen am Freitagabend waren es 862 – eine Corona-Infektion nachgewiesen. Unverändert 72 Menschen sind an den Folgen der Erkrankung gestorben.

Das teilt der Kreis mit. Von den derzeit mit dem Virus Infizierten wohnen 330 (zuletzt: 366) in Neuss, 111 (109) in Grevenbroich, 94 (105) in Dormagen, 80 (84) in Meerbusch, 60 (74) in Kaarst, 54 (58) in Rommerskirchen, 35 (34) in Jüchen und 24 (32) in Korschenbroich. Insgesamt befinden sich im Kreis derzeit 66 (66) Menschen wegen einer Covid-19-Erkrankung in einem Krankenhaus. Der Sieben-Tage-Inzidenz-Wert liegt aktuell für den Rhein-Kreis bei 102,7 (118,0).