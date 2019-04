Schlosskonzert in Jüchen : Frühlingshaftes Konzert auf Schloss Dyck

Rhein-Kreis Das Trio Malarmé spielte im ausverkauften Hochschloss unter dem Titel „Frühlingszauber“.

Ein passenderes Motto hätte sich der Verein der Freunde und Förderer von Schloss Dyck nicht aussuchen können: „Frühlingszauber“ hieß das Konzert zum Saisonbeginn und passte so recht zum langsam erblühenden Garten und seinen barocken Strukturen. Das Trio Mallarmé glich sein Programm dem Motto geschickt an und begann das Konzert im vollkommen besetzten Festsaal des Hochschlosses mit einer Triosonate des französischen Barockmeisters Jean-Marie Leclair.

Das Trio kennt sich seit dem gemeinsamen Studium an der Musikhochschule Detmold im Jahr 2002. Martina Overlöper ist inzwischen Soloflötistin bei den Bochumer Symphonikern, Kerstin Beavers ist Vorspielerin der Bratschen bei den Düsseldorfer Symphonikern. Susanne Bürger hat sich nach einigen Jahren als Harfenistin in renommierten Orchestern entschieden, in den Schuldienst zu gehen und leitet an einem privaten Essener Elite-Gymnasium mehrere Ensembles.