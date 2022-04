Gelungener Saisonabschluss der Schlosskonzerte Hückeswagen : Klassik vom großen Tango-König

Das „Aelius Trio“ mit Sally Beck an der Querflöte, Elio Herrera am Cello und Robin Reza am Flügel, gastierte im Heimatmuseum. Foto: Nadine Targiel, Sonja Kowollik, Markus Seubel

Hückeswagen Gelungener Saisonabschluss der Schlosskonzerte mit dem Aelius Trio. Astor Piazzollas erfolgreiche Komposition „Die vier Jahreszeiten“ vermischt barocke Einflüsse mit melancholischen Tangomelodien.

Von Heike Karsten

Möglicherweise wäre Komponist Astor Piazzolla (1921-1992) selbst erstaunt über seine ungebrochene Beliebtheit gewesen, als ihm zu seinem 100. Geburtstag am 11. März 2021 Musiker auf der ganzen Welt die Ehre erwiesen. Auch das Aelius Trio, das am Samstagabend zum Saisonende der Schlosskonzerte spielte, fühlt sich der einzigartigen Musik des Tango-Königs verbunden.

Piazzollas erfolgreiche Komposition „Die vier Jahreszeiten“ vermischt barocke Einflüsse mit melancholischen Tangomelodien. Das Werk wurde mittlerweile für ganz unterschiedliche Instrumente arrangiert. Im Heimatmuseum gelang es Sally Beck an der Querflöte, Elio Herrera am Cello und Robin Reza am Flügel, die Emotionen und besonderen Merkmale dieses Werkes auf den Punkt zu bringen. Ebenso überzeugen konnten die Musiker mit Trios von Haydn und Beethoven.

Zuschauerin Gisela Zimmermann genoss das Konzert zwischen den antiken Ausstellungsstücken im Heimatmuseum voll und ganz. „Ich bin hochbeglückt, dass man in dieser Zeit so etwas erleben kann“, sagte sie. Zudem lobte sie das Können und das perfekte Zusammenspiel des Trios, das sich 2018 aus jungen, engagierten Musikern der Musikhochschule Köln gegründet hatte. Samstagabend gab das Trio jedoch sein erstes Konzert in neuer Besetzung. Von der ursprünglichen Besetzung geblieben war Elio Herrera aus Venzuela, der mit dem südamerikanischen Musikstilen schon in jungen Jahren in Kontakt kam. „Das Stück Oblivion von Piazzolla habe ich das erste Mal als Zehnjähriger in Venezuela gespielt“, sagte der Cellist. International vervollständigt wird das aktuelle Trio mit dem australischen Pianisten Robin Reza und Flötistin Sally Beck aus England. Nach einem langanhaltenden Applaus der knapp 50 Zuschauer setzten die Musiker „Oblivion“ noch als Zugabe oben drauf, womit ein abwechslungsreicher Konzertabend zu Ende ging.