Anwohner in Büttgen sauer : Klagen über Baustelle im Musikerviertel

Büttgen Die Anwohner des Musikerviertels in Büttgen sind sauer. Sie fühlen sich durch eine enge Baustelle an der Ausfahrt im Alltag behindert und fordern Verwaltung und Politik dazu auf, eine Lösung für das Problem zu finden.

Auf der Lichtenvoorder Straße/Ecke Mozartstraße in Büttgen wird ein Einfamilienhaus gebaut. So weit, so gut. Doch die Anwohner des Musikerviertels – dazu zählen die Mozartstraße, Wagnerstraße, Händelstraße und Mendelssohnstraße – sind sauer. Mächtig sauer. Denn sie fühlen sich durch die Baustelle in ihrem Alltag behindert. „Wer von der Mozartstraße aus nach links abbiegen will, hat fast verloren“, sagt ein Mitglied der „Solidargemeinschaft“, die sich in den vergangenen Tagen und Wochen gebildet hat und jeden Tag wächst. Namen wollen die Anwohner noch nicht nennen, doch bei einem Ortstermin ist zu spüren, wie sehr ihnen die derzeitige Situation an die Nieren geht. „Am letzten Donnerstag kamen wir gar nicht mehr hier raus, nur über den Schleichweg, den nicht mal die Leute kennen, die schon 15 oder 20 Jahre hier wohnen“, heißt es weiter. Das Schlimmste daran: Die Sperrung war nicht einmal angekündigt worden – weder mit Schildern noch sonst wie.