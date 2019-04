Lossprechungsfeier im Rhein-Kreis Neuss: Kfz-Innung spricht Mechatroniker los

Rhein-Kreis 36 Kfz-Mechatroniker wurden jetzt in den Gesellenstand erhoben. Hinzu kommen neun Spezialisten für Nutzfahrzeuge.

Wenn das Auto in die Werkstatt muss, dann braucht es fachmännischen Rat. Jetzt hat die nächste Generation an Mechatronikern ihren Ausbildungsabschluss gefeiert. Die Kfz-Innung hat 36 Mechatroniker-Gesellen losgesprochen. Obermeister Johannes Brester erhob bei der Feier im Rheinischen Landestheater in Neuss zusätzlich neun Spezialisten für Nutzfahrzeugtechnik in den Gesellenstand, sodass auch Fahrer der „dicken Brummer“ beruhigt in die Zukunft blicken können.