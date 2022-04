Ehrenamt im Rhein-Kreis Neuss : 15 Orte nehmen am Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ teil

15 Orte nehmen am Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ teil

Wallrath ist der einzige Ort der Stadt Jüchen, der am Wettbewerb teilnimmt. Foto: Gundhild Tillmanns

Rhein-Kreis Für den 27. Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ haben sich 15 Teilnehmer aus dem Rhein-Kreis angemeldet. An der Spitze liegt Grevenbroich – mit acht Orten.

Der Kreiswettbewerb ist die Vorentscheidung für den Landeswettbewerb 2022, dem 2023 der Bundeswettbewerb folgen wird. In Grevenbroich bewerben sich Mühlrath, Münchrath, Hülchrath, Langwaden, Allrath, Neurath, Gindorf und Frimmersdorf. Neuss, Dormagen, Meerbusch und Jüchen schicken mit Elvekum, Straberg, Ossum-Bösinghoven und Wallrath jeweils ein Dorf ins Rennen. In Rommerskirchen machen sich Vanikum, Eckum und Widdeshoven Hoffnung auf den Titel. „Ziel ist es, die Dorfgemeinschaften zu ermuntern, ihre Chancen zu erkennen und die Zukunft ihrer Heimat aktiv in die eigenen Hände zu nehmen“, sagt Landrat Hans-Jürgen Petrauschke. Er lobt den Gestaltungswillen und das ehrenamtliche Engagement und unterstreicht „die Bedeutung der Dörfer für Erholung, Freizeit und Lebensqualität im ländlichen Raum“.