Freizeit in Dormagen : Drei Tage Ostereiermarkt im Kreismuseum

Dormagen Die Einrichtung wird über die Feiertage wieder zum Treffpunkt aller Freunde von künstlerisch gestalteten Ostereiern. Was die Besucher erwartet.

Im vorigen Jahr konnte die Traditionsveranstaltung coronabedingt nicht in der üblichen Form stattfinden, doch jetzt ist der Zonser Ostereiermarkt wieder so da, wie ihn die Besucher kennen und schätzen: Zum 36. Mal lädt das Kreismuseum an der Schloßstraße für Karsamstag, Ostersonntag und Ostermontag zum Bestaunen der zerbrechlichen, kleinen Kunstwerke ein, die auch erworben werden können. 25 Künstlerinnen und Künstler aus Deutschland und dem benachbarten Ausland führen ihr Können vor und zeigen, was aus gewöhnlichen Eier entstehen kann. Historische Techniken – Seidenbändchenstickerei oder filigrane Strohflechtungen – finden auf der fragilen Form ebenso Ausdrucksmöglichkeiten wie zarte Applikationen mit Wachs, Blüten, Papier, Perlen oder winzigen Strohpartikeln. Nicht fehlen dürfen Malereien und Zeichnungen verschiedenster Art, die die Schale zur Leinwand machen. Eier aus Holz und Keramik bieten ebenfalls einen Augenschmaus. Auch ein Stand mit Natureiern unterschiedlichster Vögel ist vorhanden, die einladen, sich selbst als Eierkünstler zu versuchen. In einer kostenlosen Kunstaktion können Kinder und Jugendliche eigene Eierkunstwerke gestalten. Der Eintritt kostet 2 Euro, für Kinder 1 Euro und für Familien 4 Euro.