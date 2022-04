Fußball : Jüchens Reserve ist quasi zum Siegen verdammt

Rhein-Kreis Im Nachholspiel der Fußball-Kreisliga A ringt die um den Klasenverbleib kämpfende SG Kaarst dem SC Grimlinghausen beim 1:1-Unentschieden einen Punkt ab.

Die Woche vor Ostern nutzt die Fußball-Kreisliga A für Nachholspiele. Kaarst sicherte sich gegen Grimlinghausen schon den nächsten Punkt, Kellerkind Jüchen will am Donnerstag gegen Hackenbroich wieder erfolgreich sein.

SG Kaarst – SC Grimlinghausen 1:1 (1:0). Die SG Kaarst hat im Nachholspiel den nächsten Zähler eingefahren. Nach dem Sieg gegen den SVG Grevenbroich reichte es gegen Grimlinghausen immerhin zu einem Remis. „Das Unentschieden geht völlig in Ordnung. Die Kaarster sind nicht so schlecht, wie sie dastehen“, urteilte Grimlinghausens Trainer Milad Bastanipour. Und offenbar hat die SG Kaarst den Abstiegskampf voll angenommen. „Man hat gemerkt, worum es für sie geht. Sie haben mit allen Mitteln gekämpft“, berichtet Bastanipour.

VfL Jüchen/Garzweiler II – TuS Hackenbroich. Fünf Punkte Rückstand auf das rettende Ufer, nur drei Punkte in sechs Rückrundenspielen – die Situation für die zweite Mannschaft des VfL Jüchen/Garzweiler spitzt sich langsam aber sicher zu. „Wir müssen endlich punkten“, weiß auch Trainer Eric Schumacher. Das Nachholspiel (Donnerstag, 19.30 Uhr) gegen den TuS Hackenbroich ist die beste Gelegenheit, um den Abstand auf die Konkurrenz wieder zu verkürzen. „Das wird eine schwierige Nummer“, sagt Eric Schumacher über den Kampf gegen den Abstieg. Der Niederlage vom Sonntag gegen den TuS Grevenbroich konnte er etwas Positives abgewinnen. „Wir waren bis zum ersten Gegentor auf einem guten Weg. Die Jungs haben es gut umgesetzt und defensiv stabil gestanden.“ Auf Unterstützung von der 1. Mannschaft kann Jüchens Reserve aktuell nicht zählen. Die kämpft in der Bezirksliga noch um den Aufstieg und ist gleichzeitig in Dormagen gefordert. „Die erste Mannschaft hat im Verein natürlich Priorität, wir versuchen, mehr auf A-Jugendliche zu setzen“, so Schumacher.