Rudern : NRV steigt in die Titelproduktion ein

Benjamin Nelles (r.) und Johannes Neubauer vom Neusser RV holen sich im U23-Zweier-ohne den Sieg bei der „Ghent International Spring Regatta“. Foto: B. Spanke

Neuss Ob sich eigentlich schon mal jemand die Mühe gemacht hat, die vom Neusser Ruderverein seit seiner Gründung 1914 eingesammelten Trophäen zu zählen? Interessant wäre sicher auch zu erfahren, ob darunter schon der Pokal für den „Internationalen Flämischen Meister“ ist ...

Nach ihrem erfolgreichen Abschneiden auf der zentralen Langstrecke in Leipzig war es für Benjamin Nelles und Johannes Neubauer direkt weiter zur „43. International Spring Regatta“ im belgischen Gent gegangen. Im U23-Zweier-ohne trafen die beiden Athleten des Neusser RV auf einige ihrer Kontrahenten vom Wettkampf in Sachsen. Auf diese Weise kam es an beiden Tagen dazu, dass gleich drei deutsche Boote vor denen der Gastgeber um die vorderen Plätze kämpften. Und weil die beiden selbstbewussten Neusser zurzeit einfach einen Lauf haben, kehrten sie eben als Flämische Meister mit dem ersten Titel des Jahres an den Rhein zurück.

Hört sich leichter an als es tatsächlich war, denn starker und böiger Wind forderten am ersten Wettkampftag von allen Aktiven Kraft und hohe technische Fertigkeiten. Zum Modus: Die Rennen am Sonntag wurden bei Frauen- und Männern als „Internationale Flämische Meisterschaften“ ausgefahren und für die A-Junioren als „Internationale Belgische Meisterschaften“. Die am Samstag eingebrachten Ergebnisse dienten als eine Art Qualifikationsnorm für die Meisterschaftsrennen am Folgetag. Dabei wurde eine reine Zeitrangliste ausgefahren.

Info Wichtige Termine für die Ruderer in Deutschland 22. bis 24. April Deutsches Meisterschaftsrudern Kleinboot auf dem Elfrather See in Krefeld 7. bis 8 Mai 115. Große Bremer Ruderregatta 7. bis 8. Mai 1. Internationale DRV-Junioren-Regatta München 14. bis 15. Mai 102. Internationale Hügelregatta in Essen

Für den Neusser Ruderverein waren an beiden Tagen sechs Boote gemeldet. Den Anfang machte Carolin Oldenkott im Juniorinnen-Einer A. Zunächst konnte sie bei sehr anspruchsvollen Bedingungen ihre ruderische Klasse beweisen und gewann ihren Lauf in Bestzeit. Im „Finale“ lieferte sie sich über die gesamten 2000 Meter ein hartes Duell mit der Norwegerin Eklo Hjemdal Tyra, musste sich aber im Endspurt knapp um sechs Zehntelsekunden geschlagen geben. Ihr blieb damit immerhin die inoffizielle Auszeichnung „Internationale Belgische Vizemeisterin. Bei den Seniorinnen belohnte sie sich mit einen respektablen sechsten Platz.

Ihre ersten Erfahrungen auf einer größeren Regatta machten Justus Marschall und Balthasar Biswurm im Junior-B-Doppelzweier. Am Samstag glückte ihnen in ihrem Lauf ein überaus beachtlicher zweiter Platz. Am Sonntag gelang es ihnen sogar, ihre Zeit noch zu verbessern (8:01) und damit ein Boot aus England hinter sich lassen. Die Konkurrenz aus Belgien und Frankreich sowie ein Boot aus Leverkusen waren aber schneller.

Zu einem Opfer der schwierigen Bedingungen am Samstag wurde Anna von Wrisberg. Die jüngste Starterin des Neusser RV fing sich in ihrem U17-Einer kurz vor dem Ziel bei klarer Führung einen veritablen Krebs. Sie hielt sich zwar im Boot, ohne zu kentern, musste jedoch eine Kontrahentin an sich vorbeiziehen lassen. Am Sonntag verbesserte sie sich noch um zwei Positionen in der Gesamtwertung auf den sechsten Rang. „Bemerkenswert als Leichtgewicht bei den Schweren“, fand das der beim NRV für die Öffentlichkeitsarbeit zuständige Bernhard Spanke. Den Höhepunkt der beiden Regattatage stellte indes der Männerachter dar. Hier waren die Neusser Benjamin Nelles und Johannes Neubauer auf Schlag sowie Till Lubrich und Lennart Böhl im Bug zusammen mit vier Ruderern aus Köln, Krefeld und Hürth gemeldet. Am Samstag konnte dieser reine Leichtgewichtsachter bei wirklich widrigen Bedingungen seine technische Klasse unter Beweis stellen und den schweren Achtern aus Belgien und England das Nachsehen geben. Am Sonntag spielten die Schwergewichte des Königlichen RC Gent bei idealen Bedingungen jedoch ihre größere Physis aus und drehten den Spieß um.