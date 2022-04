Kompositionen Korschenbroicher Kirchenmusikerin : Komposition und Text  rühren Kirchenbesucher zu Tränen

Glehn Zu den Kreuzwegandachten sind die Kompositionen von Simone Betz zu den Texten von Ursula Veittes besonders gewünscht. Musik, Text und Stimme von Simone Betz und Ursula Veittes berühren manche der Gottesdienstbesucher in der Glehner Pfarrkirche St. Pankratius zutiefst.

Sie gehen so richtig unter die Haut – die Lieder, die Kirchenmusikerin Simone Betz zu den Texten von Ursula Veittes komponiert und anlässlich eines besonderen Gottesdienstes in der Glehner Pfarrkirche St. Pankratius vorgetragen hat. Besonders das Lied „Wann tragen die Berge Frieden“ wird seitdem immer wieder gewünscht – beispielsweise auch zu den Kreuzwegandachten.

Nicht selten fließen bei manchen Kirchenbesuchern dann Tränen. Denn alle Probleme, Sorgen und Nöte sind gerade in diesem Lied ausgedrückt. Simone Betz und Ursula Veittes dazu: „Als das Lied entstanden ist, war an den Krieg in der Ukraine noch nicht zu denken.“ Krieg und Gewalt sind dennoch Thema. So heißt es in dem Lied „Ich-Sucht, Neid und Gier ohne Maß, Streit und Krieg, wann endet das? Gewalt an Kindern, Sklaverei, Zerstörung der Schöpfung – wann geht das vorbei?“ Auch Wut, Fremdenhass, Unterdrückung, Flucht, Vertreibung, Hunger und Barbarei werden angesprochen – aber es ist auch die Rede von der Hoffnung auf höhere Gerechtigkeit.