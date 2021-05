Unterwegs im Rhein-Kreis : „Radfahren im Rheinland“ mit Touren im Kreis

Rhein-Kreis Unterwegs auf dem Erftradweg oder der Fietsallee am Nordkanal – die neue Faltkarte gibt viele Tipps, um die Region und den Rhein-Kreis neu zu entdecken.

Die neue Tourenkarte „Radfahren im Rheinland“ bietet einen Überblick über schöne Themenradwege und Sehenswürdigkeiten. Denn in der Region gibt es zahlreiche Schlösser, Burgen, Mühlen, Industriekulturstätten, Parks, Flüsse und Talsperren. „Das Angebot an Radtouren bei uns ist vielfältig und abwechslungsreich“, sagt Kreisdirektor Dirk Brügge.

„Auf der ,Fietsallee am Nordkanal‘ wird von Neuss aus Technikgeschichte aus napoleonischer Zeit lebendig, und auf der ,RegioGrün Erlebnisroute Nord‘ mit Start am Kloster Knechtsteden kommen Naturfreunde auf ihre Kosten“, sagt Brügge. Historische Ortskerne, Schlösser und Mühlen liegen entlang der Niederrheinroute. Neben ausgewählten Tourenbeschreibungen finden sich auf der Übersichtskarte Informationen über Unterkünfte, Verkehrsanbindungen, die landesweit vertretenen Radstationen und das Knotenpunkt-Netz.

Herausgeber der Faltkarte ist die Radregion Rheinland mit Sitz in Bergheim. Der Rhein-Kreis ist seit 2011 Mitglied des Zusammenschlusses verschiedener Tourismus-Organisationen, Städte und Kreise in der Region Köln/Bonn. Der Verein hat sich zum Ziel gesetzt, den Radtourismus im Rheinland zu fördern und die Region als Reiseziel bekannter zu machen. Die Kreiswirtschaftsförderung um Amtsleiter Robert Abts unterstützte ihn bei der inhaltlichen Ausarbeitung der Karte. Die Auflagehöhe beträgt 115.000 Exemplare.

Die neue Karte „Radfahren im Rheinland“ liegt in den Kreishäusern in Neuss und Grevenbroich, in den Tourist-Informationen in Zons und Neuss sowie in den Radstationen in Grevenbroich, Neuss und Dormagen kostenfrei zur Mitnahme aus. Außerdem kann der Faltplan kostenfrei bei Steffi Lorbeer unter 02131 928-7510 oder tourismus@rhein-kreis-neuss.de bestellt werden.