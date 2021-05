Behörde im Rhein-Kreis : Straßenverkehrsamt stellt täglich neue Termine online

Rhein-Kreis Einen Termin beim Straßenverkehrsamt zu bekommen, kann aktuell Wochen dauern. Doch täglich werden ab 10 Uhr immer wieder neue Termine eingestellt. Ein Blick ins Online-Portal lohnt sich also.

Denn wer ohne Termin komme, könne in Pandemiezeiten nicht bedient werden, sagt er. Was allerdings sinnvoll sei, jeden Tag unter www.rhein-kreis-neuss.de/onlinetermin nachzuschauen, ob nicht doch ein früherer Termin möglich ist. „Wir stellen in der Regel täglich ab etwa 10 Uhr Termine für denselben Tag ein, um flexibel reagieren zu können“, sagt Ulrike Holz, Leiterin des Straßenverkehrsamtes. So fänden Kunden im Online-Portal neben langfristig buchbaren Terminen meist am späten Vormittag auch tagesaktuelle Termine, und könnten dann umbuchen. Allerdings bittet Holz in solchen einem Fall dann den zuerst gebuchten Termin wieder zu stornieren. „Nur dann können wir die freien Kapazitäten anderen Bürgern zur Verfügung stellen“, sagt sie.