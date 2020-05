Kriminalität im Rhein-Kreis Neuss : Corona macht Betrüger „kreativ“

Rhein-Kreis Als würde die Corona-Pandemie nicht schon für genug Probleme sorgen, wird die besondere Situation auch noch von Kriminellen ausgenutzt, die sich auf betrügerische Weise bereichern wollen.

Doch auch mit anderen dreisten Maschen haben Kriminelle im Rhein-Kreis Neuss bereits ihr Glück versucht. In einem Fall gab sich eine unbekannte Frau als Mitarbeiterin des Kreis-Gesundheitsamtes aus und fragte eine Seniorin am Telefon, ob sie Geld zuhause habe. Dies müsse aufgrund der Coronavirus-Pandemie nämlich desinfiziert werden und dafür wolle sie vorbeikommen. Der Betrug blieb allerdings im Versuch stecken. Das Gesundheitsamt des Rhein-Kreises teilt mit, dass Mitarbeiter, die gegebenenfalls in „Corona-Angelegenheiten“ Kontakt zu Bürgern aufnehmen, niemals nach persönlichen Daten – zum Beispiel Kontoverbindungen – fragen werden. „Es gab aber auch schon den Fall, dass versucht wurde, Schutzmasken an der Haustür zu Wucherpreisen zu verkaufen“, sagt Daniela Dässel.