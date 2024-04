Autorinnen und Autoren aus dem Rhein-Kreis Neuss Ein Bücher-Gruß aus der Heimat

Eine Fahrt ins Neusser Rathaus-Parkhaus endete für Wolfgang Hohlbein mit einer Romanidee. Mehr als 20 Jahre ist das nun schon her, doch der Bestsellerautor konnte sich im NGZ-Interview noch gut daran erinnern, wie er aus dem Auto gestiegen ist und plötzlich das Licht ausfiel. Es sei nicht lange gewesen, der Moment dauerte höchstens zwei Minuten. „Aber dann steht man da und denkt: Was knistert denn da? War da ein Schatten?“, erzählte Hohlbein. Daraus wurde dann die Anfangsszene in seinem Roman „Dunkel“ – eine Vampirgeschichte, die auch in anderen Kapiteln in der Quirinusstadt spielt.