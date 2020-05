Radsport : Team Sportforum steht dicht vor dem Gesamtsieg

Das Team Sportforum aus Büttgen steht dicht vor dem Gesamtsieg in der virtuellen Rad-Bundesliga

Büttgen (-vk) Es muss schon mächtig viel schiefgehen am morgigen Samstag beim fünften und letzten Lauf der virtuellen Radsport-Bundesliga, damit dem Team Sportforum der Gesamtsieg in der Mannschaftswertung noch zu nehmen ist. Denn nach dem vorletzten Rennen führen die Büttgener das Klassement mit 94 Punkten und damit 27 Zählern Vorsprung vor dem Leopard Pro Cycling Team aus Luxemburg (67) und dem LKT-Team Brandenburg (55) an. Da der Tagessieg mit 30 Punkten belohnt wird, müssten die Luxemburger gewinnen und die Büttgener gänzlich leer ausgehen, damit es noch zu einem Wechsel auf der Spitzenposition kommt.

Doch dazu will es das Team Sportforum nicht kommen lassen: „Der Ehrgeiz hat unsere Jungs gepackt. Die Motivation ist groß,“ sagt der sportliche Direktor Jonathan Plag. Den Grundstein für diese günstige Ausgangsposition legten die Fahrer von Teammanager Lars Witte mit Platz zwei in der Tageswertung des vierten Rennens, das über 53 Kilometer führte und mit einer „Sprintankunft“ endete. Besser als die Büttgener war nur das LKT-Team Brandenburg.

Das von Anfang an hohe Tempo sorgte gleich für eine Dezimierung des Feldes auf rund 100 Fahrer, von denen es 60 in den Schlussspurt schafften, darunter vier Büttgener. Bester war Simon Schmitt, der auf Rang fünf nur knapp einen Platz auf dem virtuellen Siegerpodest verpasste. Damit verbesserte er sich in der Einzelwertung von Platz 13 auf Rang fünf, wobei ihn vor dem letzten Rennen nur noch 24 Punkte von einem Platz auf dem Podium trennen. Volker Bolte, in der Tageswertung Siebter, kletterte auf Platz neun des Gesamtklassements. Dagegen musste Bergspezialist Luke Derksen den Sprintern den Vortritt lassen und fiel als 46. auf Rang 13 der Gesamtwertung zurück. Als 50. sicherte sich Felix Happke ebenfalls noch Punkte für das Endklassement.