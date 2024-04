Kriminalität in Monheim Falscher Wasserwerker bestiehlt Seniorin

Am Freitag, 5. April, verschaffte sich ein falscher Wasserwerker in Monheim am Rhein Zutritt zu der Wohnung einer 91-Jährigen. Das teilte die Polizei am Montag mit. Der unbekannte Täter stahl Schmuck und Armbanduhren. Die Polizei ermittelt und möchte den aktuellen Vorfall nutzen, um noch einmal eindringlich vor den unterschiedlichen Maschen der Betrüger zu warnen.