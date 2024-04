Zahlen für den Rhein-Kreis Neuss Bestohlen und beleidigt – Kriminelle haben Einzelhandel im Visier

Es ist ein Schaden in Höhe von mindestens 13 Millionen Euro, den Händler in ganz Nordrhein-Westfalen verzeichnen. Der Grund: Ladendiebstahl. Rund 105.300 Fälle verzeichnete die Polizei im vergangenen Jahr – ein Anstieg um fast 25 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Ein Trend, der sich nicht nur auf Landesebene abzeichnet. Auch im Rhein-Kreis verzeichnen die Beamten einen Anstieg an Diebstählen: Während im Jahr 2021 noch 1272 Ladendiebstähle polizeilich bekannt wurden, waren es im darauffolgenden Jahr bereits 1419 Fälle. Insgesamt 1763 Ladendiebstähle erfasste die Polizei im Rhein-Kreis Neuss im vergangenen Jahr.