„Unser Handwerk ist die Zukunft“ 36 neue Elektroniker im Rhein-Kreis

Doch nicht nur Bröxkes sieht für sich eine Zukunft als Elektriker. Als Florian Hold sein Abitur in der Tasche hatte, war für ihn klar: Auf Schule hatte er keine Lust mehr – er wollte etwas Handfestes. Sein Stiefvater ist Elektriker, so hatte er bereits einige Einblicke in den Beruf erhalten. Hold erlernte sein Handwerk bei Dirk Hentges, einem Zwölf-Mann-Betrieb in Dormagen. Die Prüfung legte er schon im vergangenen Sommer ab, da er wegen seines Abis die Ausbildung verkürzen konnte. Anschließend nahm er an der Deutschen Meisterschaft im Handwerk teil – und wurde dritter Sieger im Bereich der Handwerkskammer Düsseldorf. Für diese Leistung wurde er während der Lossprechungsfeier besonders geehrt.