IG Metall Düsseldorf-Neuss : Homeoffice kommt bei Großteil der Arbeitnehmer gut an

Rhein-Kreis Blitzumfrage der IG Metall zu mobilem Arbeiten und Homeoffice stellt hohe Zufriedenheit bei Arbeitnehmern fest. Doch es gibt Regelungsbedarf.

Die IG Metall Düsseldorf-Neuss hat eine Blitz-Umfrage unter ihren Mitgliedern zu den Themen mobiles Arbeiten und Homeoffice durchgeführt. In der Corona-Pandemie hat das mobile Arbeiten erheblich zugenommen. Die Umfrage, an der sich rund 640 Beschäftigte beteiligt haben, bestätigt den Anstieg der Arbeit im Homeoffice.

Waren vor der Pandemie nur rund 43 Prozent der Befragten im Homeoffice tätig, so gaben laut Mitteilung der IG Metall jetzt 76 Prozent an, dass sie während der Pandemie von zu Hause gearbeitet haben. Auch der Anteil derjenigen, die ihre gesamte Arbeitszeit von zu Hause aus arbeiten stieg von fünf auf 68 Prozent an. 71 Prozent der Befragten gaben zudem an, dass sie mit der neuen Situation im Homeoffice sehr gut zurechtgekommen sind. Karsten Kaus, Geschäftsführer der IG Metall Düsseldorf-Neuss: „Die hohe Zufriedenheit zeigt, dass sich viele Beschäftigte ein neues Gleichgewicht zwischen mobiler Arbeit und Arbeit im Betrieb wünschen. Hauptgründe dafür sind die Zeitersparnis durch den Wegfall von Pendelzeiten, die bessere Vereinbarkeit von Privatleben und Beruf sowie ein geringeres Stressgefühl, weil die Arbeit ungestörter erledigt werden kann.“ Die Befragung zeige aber auch, dass es Regelungsbedarfe gebe.