Corona-Pandemie in Neuss : KBHT unter Vorreitern beim Impfen im Betrieb

Corona-Pandemie in Neuss

Neuss Die Kanzlei KBHT Kalus + Hilger gehört zu den ersten Unternehmen in Neuss, die ihren Mitarbeitern Impfungen im Betrieb anbieten können.

„KBHT Kalus + Hilger – Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Rechtsanwälte“ mit Sitz am Europadamm hat jetzt 30 Mitarbeiter am Standort Neuss, wo derzeit etwa 110 Menschen beschäftigt sind, geimpft. Die Impfung wurde nach eigenen Angaben mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson vorgenommen, sodass die Beschäftigten in 14 Tagen voll immunisiert sein werden, wie die Verantwortlichen jetzt mitteilten.