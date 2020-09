Spaziergänge im Rhein-Kreis Neuss : Die schönsten Wander-Routen im Herbst

Immer wieder einen Ausflug wert: Schloss Dyck mit großem Landschaftspark in Jüchen. Foto: bauch, jana (jaba)

Rhein-Kreis Meteorologisch gesehen hat der Herbst noch ein paar Tage Zeit. Am 22. September beginnt die Jahreszeit, die mit ihrer Farbenpracht zu Spaziergängen einlädt. Wir zeigen einige schöne Ziele auf.

Tannenbusch Der Wald zwischen Delhoven und Hackenbroich bietet zahlreiche Möglichkeiten, das bunte Laub im Herbst bei einem Spaziergang zu genießen. Dazu gibt es lohnenswerte Ziele für eine Besichtigung oder eine Rast: Den Erlebnispfad der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW) Dormagen oder ihren Geopark mit der Erkundung der „Stein-Zeit“. Im Tierpark Tannenbusch (im Winter geöffnet von 9 bis 18 Uhr, im Sommer von 8 bis 20 Uhr; Eintritt frei, an Wochenenden und Feiertagen 2 Euro Parkgebühr) können Haus- und Wildtiere beobachtet und der große Generationenspielplatz genutzt werden. Rund 800.000 Bäume sind seit den 1950er Jahren im Tannenbusch gepflanzt worden. Die SDW hat das Gelände kontinuierlich zu einem heute rund 100 Hektar großen Areal weiterentwickelt.

Adresse: Buschweg, Dormagen

Der Knechtstedener Wald Im Knechtstedener Wald lässt sich der Herbst bei ausgiebigen Spaziergängen genießen. Richtung Norden kann der Spaziergang bis Straberg und sogar weiter bis Nievenheim führen, in Richtung Süden an Delhoven vorbei bis zum Chorbusch nach Roggendorf. In der Klosteranlage selbst ist die Basilika ein ruhender Pol. Sie beinhaltet eine sehenswerte Gnadenfigur der Schmerzhaften Muttergottes, ein Christus-Fresko, schöne Kirchenfenster und beeindruckende Architektur. Viele Besucher schätzen die Natur um die historische Klosteranlage, die zu den ältesten Sehenswürdigkeiten im Stadtgebiet Dormagen zählt. Am Wochenende herrscht dort mehr Betrieb als in der Woche.

Adresse: Knechtsteden

Der strategische Bahndamm Er zieht sich einmal durch den Rhein-Kreis und eignet sich perfekt für einen schönen Herbstspaziergang: der strategische Bahndamm. Ein guter Zugang zum Bahndamm gibt es am Bahnhof Eckum, wo ein Weg direkt auf den Damm führt. Von dort aus schlängelt sich der Bahndamm in Richtung Norden, vorbei an Butzheim, Nettesheim, Frixheim und Anstel und schließlich im sanften Linksbogen Richtung Widdeshoven, Ramrath und ins Grevenbroicher Stadtgebiet. Er überquert Gillbach und Erft. Der Strategische Bahndamm ist eine 1904 begonnene aber nicht fertiggestellte Eisenbahnstrecke zwischen dem Ruhrgebiet und der Südwestgrenze Deutschlands. Einer der bedeutendsten Teile des Damms verlaufen auf Kreisgebiet. Viele Straßen und Feldwege wurden mit Brücken überbaut, um Kreuzungen zu vermeiden. Diese Bauwerke sind ebenso wie der Eisenbahndamm seit circa 80 Jahren weitgehend ungenutzt. An seinem nördlichen Ende liegt übrigens die Insel Hombroich auf Neusser Stadtgebiet, die sich ebenfalls für einen Besuch lohnt

Adresse: Bahnstraße Nr. 5, Rommerskirchen

Schloss Dyck Wer sich für Gartenarchitektur interessiert und gleichzeitig die Natur im Herbst erleben möchte, ist im Dycker Schlosspark genau richtig. Dort können Interessierte verschiedene Pflanzenarten entdecken und gut erkennen, wie sie sich im Herbst verändern. Das historische Wasserschloss ist von Natur umgeben – unter anderem von Waldstücken und Wiesenflächen, die die Stiftung Schloss Dyck pflegt. Die Parkanlage zählt zu den schönsten im gesamten Kreisgebiet. Der Nachteil: Um darin spazieren gehen zu können, müssen Besucher Eintritt bezahlen. Öffnungszeiten und Preise in der Herbstzeit veröffentlicht die Schlossstiftung auf ihrer Internetseite. Auch ein Besuch des Miscanthus-Feldes auf der anderen Straßenseite lohnt sich.

Adresse: Schloss Dyck, Jüchen

Der „Eisvogel-Spaziergang“ Einige Steinwürfe von der Innenstadt entfernt erstreckt sich der Bend. Dort gibt es zahlreiche Spazierwege, einer der schönsten beginnt am Flutgraben. Gleich hinter der „Spielspinne“, einem riesigen Gerät, auf dem Kinder klettern können, führt der Weg in die grüne Lunge Grevenbroichs. Wer die Bahnlinie unterquert hat, stößt schon bald auf die Erft in ihrer natürlichen Form. Der Fluss präsentiert sich dort nicht schnurgerade, sondern noch ganz „urtümlich“ – er schlängelt sich mäandrierend durch die Landschaft. Wer hier mit offenen Augen spazieren geht, kann mit etwas Glück den selten gewordenen, strahlend blau gefiederten Eisvogel beobachten, der an einem der Mäanderbögen brütet. Kurz vor der Grillhütte geht ein kleiner Weg rechts ab Richtung Autobahn 540. Dort überquert der Spaziergänger über einen schmalen Pfad einen urig anmutenden See, aus dessen Fluten abgestorbene Bäume ragen. Auch dort können Eisvögel beobachtet werden. Sogar Graureiher sollen dort schon gesichtet worden sein

Adresse: Am Flutgraben, Grevenbroich

Wanderung auf Spuren der Landesgartenschau Im Zentrum von Grevenbroich können Naturfreunde das ehemalige Gelände der Landesgartenschau (1995) erwandern. Die Parklandschaft mit ihren zum Teil alten Bäumen ist immer noch erlebenswert. Nur wenige Schritte vom Marktplatz – jenseits der Straße „Am Ostwall“ – erstreckt sich der nördliche Teil des Areals mit dem Braunkohlenwäldchen und der Apfelwiese. In südlicher Richtung bietet sich der Bend und der Ian-Hamilton-Finlay-Park mit Werken des weltbekannten Landart-Künstlers zu einem Spaziergang an. Das gesamte Areal dient als Naherholungsanlage und wird von vielen Grevenbroichern geschätzt – unter anderem auch deshalb, weil das Areal nur einen Steinwurf vom Stadtzentrum entfernt ist und damit fußläufig innerhalb kürzester Zeit zu erreichen ist

Adresse: Stadtparkinsel, Grevenbroich

Der Ludwig-Soumagne-Weg in Norf Im September 2008 wurde in Ludwig Soumagnes geschichtsbewusstem Heimatort Neuss-Norf der „Ludwig-Soumagne-Weg“ feierlich eröffnet, der von vielen Spaziergängern und Fahrradfahrern genutzt wird. Auf 17 Gedicht-Tafeln (50 mal 60 Zentimeter groß) entlang des Norfbachs können sich Spaziergänger einen Eindruck über das Schaffen des Dichters machen, der von 1927 bis 2003 lebte. Soumagne zählt zu den prominenten Vertretern der sogenannten „Neuen Deutschen Dialektdichtung“, einer Epoche in der Deutschen Literaturgeschichte. Die kleinen Gedenktafeln säumen den Weg von Ludwig Soumagnes Geburtshaus an der Bahnstraße 38 am Norfbach entlang bis zur Höhe des Gerhart-Hauptmann-Weges.

Adresse: Bahnstraße, Höhe Hausnummer 38, Neuss

Die Erftlandschaft Vom Sporthafen aus kann man der Erft bis zur Mündung in den Rhein folgen. In der Folge wandert man parallel zur Erft. Einige Neusser Sehenswürdigkeiten wie etwa das Gut Gnadental, das Schloss Reuschenberg (ist allerdings in privater Hand und kann nicht besichtigt werden) und der Selikumer Park liegen auf der Strecke – und sorgen für Abwechslung. Der Neusser muss seine Heimatstadt also nicht verlassen, um Natur genießen zu können. Wanderer kommen (nahe der Stadt) in den Genuss einer tollen Kulisse, vor allem im bunten Herbst. Am Ende geht es in einem Bogen zurück zum Sporthafen. Unterwegs gibt es übrigens mehrere Möglichkeiten, eine Pause einzulegen. Ein Spaziergang lohnt sich dort – wer direkt am Wasser läuft, sollte sich aber mit warmen Kleidern anziehen.

Adresse: Grimlinghauser Brücke, Neuss

Mühlenbusch in Rosellerheide Im Mühlenbusch, einem Waldgebiet, das bis in die Vororte von Köln reicht, können Interessierte eine wunderschöne Naturlandschaft erkunden. Der herbstliche Wald bietet vielfarbiges Laub, Früchte an Bäumen und Sträuchern, Winterknospen der Gehölze und Pilze – und jede Menge Abenteuer. Sobald man von dem Hauptweg abbiegt, spürt man auf den vielen Trampelpfaden gleich eine ganz andere, tolle Atmosphäre. Bei Regen ist es auch schön, weil der Wald plötzlich ganz anders riecht. Wer es richtig ruhig mag, ist dort auf jeden Fall genau richtig.

Adresse: Waldstraße, Neuss

Der Reuschenberger Busch Der Reuschenberger Busch ist eine idyllische Oase, eine Ruheinsel in der Stadt – geradezu ideal für einen traumhaften Herbstspaziergang. Man kann prima abschalten und die Stille genießen. Im Erholungsgebiet liegt auch der Neusser Kinderbauernhof. Hier lernen Kinder auf Bildtafeln, in Vitrinen und an Objekten fünf Lebensräume kennen: Bäuerliches Leben, Wiese und Feld, Wald, Wasser und Dachstuhl. In unmittelbarer Nähe des Kinderbauernhofs befindet sich im Selikumer Park der Landschaftslehrpfad mit einem Arboretum, also einem Baummuseum, das mittels „exotischer“ Bäume die lokale Vegetation vor der letzten Eiszeit zeigt. Auch das Baummuseum ist spannend.

Adresse: Linneplatz, Neuss

