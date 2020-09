Corona-Zahlen : 42 Infizierte im Rhein-Kreis – Quarantänemaßnahmen an Schulen

Die Grafik zeigt die Entwicklung der nachgewiesenen Corona-Infektionen (Stand: 15. September 2020) im Rhein-Kreis Neuss. Per Mausklick erscheint eine vergrößerte Ansicht. Foto: Rhein-Kreis Neuss

Rhein-Kreis/Neuss Insgesamt ist bei 42 aktuell erkrankten Menschen im Rhein-Kreis Neuss eine Infektion mit dem Coronavirus nachgewiesen. Fälle gibt es auch an mehreren Schulen.

Eine Schülerin des Gymnasiums Marienberg in Neuss ist positiv auf eine Infektion mit dem Coronavirus getestet worden. Um den Sachverhalt zu ermitteln, wurde die betroffene Jahrgansstufe Q1 für Mittwoch vom Unterricht befreit. Das teilt der Rhein-Kreis Neuss mit. Zudem wurden an weiteren Schulen Quarantänemaßnahmen eingeleitet.

Nachdem eine Betreuerin im Offenen Ganztag der Grundschule St. Peter in Rosellen positiv auf eine Infektion mit dem Coronavirus getestet wurde, sind die Schüler der betroffenen Gruppe unter Quarantäne gestellt worden. An der Burgunder-Schule in Neuss wurden zudem sechs Mitschüler eines positiv getesteten Grundschülers aus der ersten Klasse unter Quarantäne gestellt, gleiches gilt für drei Mitschüler eines Achtklässlers der Gesamtschule Nordstadt. Weitere Maßnahmen für ganze Klassen sind laut Kreis in allen drei Fällen momentan nicht erforderlich.

Insgesamt ist im Rhein-Kreis bei 42 aktuell erkrankten Menschen eine Infektion mit dem Coronavirus nachgewiesen. 19 von ihnen wohnen in Neuss, acht in Grevenbroich, fünf in Dormagen, vier in Korschenbroich, drei in Meerbusch sowie je eine in Jüchen, Kaarst und Rommerskirchen. Aktuell sind 353 Menschen im Kreis in Quarantäne. Der Wert der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen liegt bei 4,4. Sollte er 50 überschreiten, müssten verschärfte Maßnahmen zur Eindämmung des Virus vorgenommen werden.

In den Corona-Testzentren Neuss und Grevenbroich sowie durch die mobilen Testteams sind in der vergangenen Woche 957 Testungen vorgenommen worden, in der Vorwoche waren es 969. Dabei wurden bislang zwölf Infektionen mit dem Coronavirus nachgewiesen. Seit 11. März wurden insgesamt 15.523 Tests durchgeführt, 655 davon waren positiv. Die Zahlen umfassen nicht die Testungen in Arztpraxen und Krankenhäusern im Kreisgebiet sowie von Reiserückkehrern an Flughöfen oder Grenzstationen.

Für wichtige Fragen hat das Kreisgesundheitsamt unter der Rufnummer 02181 6017777 eine Hotline eingerichtet. Sie ist montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr und am Wochenende von 10 bis 14 Uhr erreichbar.

(NGZ)