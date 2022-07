Bergische Drei-Städte-Radtour : Radverkehr über Brücke noch Zukunftsmusik

Info

Veranstaltung 90 Besucher kamen am Sonntag auf Einladung der Arbeitsgemeinschaft 60plus der Remscheider Sozialdemokraten ins Haus Müngsten – unter ihnen auch der Bundesvorsitzende der AG, Lothar Binding, sowie die SPD-Bundestagsabgeordneten Ingo Schäfer und Udo Schiefner – letzterer als Vorsitzender des Verkehrsausschusses. Für ein Video-Grußwort wurde die Europaabgeordnete Petra Kammerevert zugeschaltet. Im Mittelpunkt der Veranstaltung standen Geschichte und Zukunft der Müngstener Brücke, deren Einweihung sich am vergangenen Freitag zum 125. Mal jährte – ein Umstand, den am 27. und 28. August ein Fest im Brückenpark würdigt. Das sei nicht nur die Feier ihres Bestehens, sondern Anlass, sich mit ihrer erweiterten Nutzung zu befassen, betonte Organisator Gerd Münnekehoff von der AG. Professor Horst A. Wessel bezeichnete die Müngstener Brücke in seinem Vortrag als „technisches Wunderwerk“ und machte ihre Bedeutung für die Bergische Industrie deutlich. Als Anschauungsobjekte hatte er auch eine Original-Schraube und einen Niet mitgebracht. Eine Nutzungserweiterung, betonte Wessel, werde auch die touristische Attraktivität der bis heute größten deutschen Eisenbahnbrücke weiter erhöhen.