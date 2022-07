Creditreform-Analyse : Geringe Pleiten-Zahl womöglich nur Ruhe vor Sturm

Im ersten Halbjahr 2022 zählte die Creditreform für die Region Bergisches Land 81 Insolvenzen. Foto: dpa/Martin Gerten

Bergisches Land Creditreform meldet für das erste Halbjahr 2022 für die Region um Solingen, Remscheid und Leverkusen ein Minus bei Unternehmensinsolvenzen. Aussichten sind aber ungewiss.

Der Krieg in der Ukraine, die Angst um die Energieversorgung in Deutschland, galoppierende Inflation und überdies Corona – wenn Ole Kirschner, Geschäftsführer der Creditreform Solingen, in diesen Tagen die Nachrichten verfolgt, dann ist er ziemlich sicher, dass sich die wirtschaftliche Gesamtlage in der Region – und damit auch Solingen – in den kommenden Monaten verschlechtern wird.

„Derzeit stemmt sich die Wirtschaft relativ erfolgreiche gegen die aktuellen Herausforderungen“, heißt es zwar in der Zusammenfassung der Creditreform zur Analyse „Neugründungen, Löschungen und Insolvenzen 2022“. Womit die Zahlen für das erste Halbjahr 2022, die die Creditreform am Donnerstag mit ihrer Analyse zur Unternehmensentwicklung vorgestellt hat, allerdings nichts weiter darstellen könnten als die sprichwörtliche Ruhe vor dem Sturm.

Denn obwohl die Zahl der Unternehmensinsolvenzen ist in der Region rund um die Großstädte Solingen, Remscheid und Leverkusen zuletzt sogar stärker zurückgegangen ist, als dies im Bundesgebiet der Fall gewesen ist, sind die Aussichten angesichts der politischen sowie wirtschaftlichen „Großwetterlage“ eher ungewiss. So mussten bis zum Stichtag 15. Juni 2022 in der Region insgesamt 81 unternehmerische Insolvenzverfahren eingeleitet werden, was im Vergleich zum Vorjahreszeitpunkt einen Rückgang um immerhin 21,5 Prozent bedeutet. Doch täuschen lassen darf man sich dadurch nach Einschätzung der Auskunftei nicht.

Die Gründe: Zum einen beziffert die Creditreform den Schaden, der der Region durch die bisherigen Unternehmensinsolvenzen im Jahr 2022 entstanden ist, auf rund 300 Millionen Euro. Und zum zweiten haben bis Mitte Juni etwa 1000 Beschäftigte durch die Insolvenz ihres Unternehmens ihren Arbeitsplatz verloren oder müssen doch zumindest um den Job fürchten.

„Es ist zu befürchten, dass unsere nächste Analyse von schlechteren Entwicklungen berichten muss“, sagte Creditreform-Geschäftsführer Kirschner, der zusammen mit seinen Kollegen für Solingen bezogen auf das laufende Jahr in der Summe gleichwohl noch mit einem leichten Anstieg der wirtschaftsaktiven Unternehmen rechnet. „1.450 Neugründungen werden 2022 etwa 1.400 Abmeldungen gegenüberstehen. Das bedeutet, dass Ende des Jahres etwa 50 Selbstständige mehr in der Klingenstadt zu Buche schlagen werden – vorausgesetzt, der Trend der ersten Monate setzt sich fort“, prognostizierte die Creditreform am Donnerstag.

Wie sich neu gegründete Firmen schlussendlich am Markt behaupten, ist aber offen. So lässt sich nach Angaben der Auskunftei nämlich feststellen, „dass hiesige Unternehmen erst dann wesentlich bessere Überlebenschancen besitzen, wenn sie länger als zehn Jahre am Markt bestehen konnten“. Im Klartext heißt dies: Je jünger eine Firma ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Unternehmen in die Pleite geht.