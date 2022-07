Konzert in Remscheid : Michael Schulte beim Eventgarten

Musiker Michael Schulte vertrat Deutschland beim ESC. Foto: dpa/Felix Hörhager

Alt-Remscheid Deutschlands bekanntester roter Lockenkopf ist höchstwahrscheinlich Michael Schulte – allerspätestens seit der heute 32-Jährige 2018 Deutschland beim Eurovision Song Contest vertreten und den vierten Platz mit „You never walk alone“ erreicht hat.

Zuvor hatte der Singer-Songwriter bereits an der Gesangs-Castingshow „The Voice of Germany“ teilgenommen, wurde dort Drittplatzierter. Weil er in der Show von Rea Garvey gecoacht wurde, durfte Schulte den irischen Sänger auf einer seiner Tourneen begleiten. Seine Coverversion von dem Radiohead-Song „Creep“ erreichte eine Platzierung in den deutschen Single Charts.

Seit 2008 lädt Michael Schulte Coverversionen bekannter Stücke bei YouTube hoch, sein Markenzeichen: die Akustikgitarre. Über 50 Millionen mal sind seitdem weltweit seine Videos angesehen worden, darunter auch eine Coverversion des Songs „Somebody that I used to know“, die er zusammen mit Max Giesinger performed hat.

Mittlerweile ist Michael Schulte verheiratet und hat zwei kleine Söhne. In einem Interview 2020 erzählte er, dass er es genieße, während des Lockdowns endlich mehr Zeit für die Familie zu haben. Nun aber freut er sich sehr, dass er auch wieder auf der Bühne stehen kann. „Wir sind super dankbar und froh, endlich wieder normale Konzerte spielen zu können. In den letzten zwei Jahren waren wir nur als Acoustic-Trio auf kleinen Bühnen mit deutlich weniger Besuchern unterwegs. Jetzt aber wieder mit der vollen Band auf großen Bühnen und vor Tausenden Menschen spielen zu können, ist einfach nur traumhaft“, schwärmt der Musiker. Man merke den Leuten auch an, dass sie das sehr vermisst hätten. Die Stimmung sei unfassbar toll gewesen auf den bisherigen Konzerten diesen Sommer.

Und nun eröffnet Michael Schulte den Eventgarten in Remscheid. Eine Veranstaltung, auf die er sich jedenfalls sehr freut. „Ich war bislang, wenn ich mich nicht komplett irre, noch nie in Remscheid. Ich verbinde also auch nicht viel mit der Stadt. Aber deshalb komme ich ja auch so gerne – um genau das zu ändern.“

In den kommenden Tagen nach Schultes Auftritt am 11. August werden noch andere bekannte Künstler nach Remscheid kommen: Culcha Candela, Max Mutzke, Beatrice Egli und andere. Einen seiner Kollegen verehrt Michael Schulte ganz besonders und würde genau diesen selbst gerne live erleben. „Eigentlich würde ich alle anderen Acts gerne anschauen, aber am liebsten Sasha. Ich bin zwar viel mit ihm in Kontakt, habe aber tatsächlich noch nie ein ganzes Konzert mit ihm gesehen. Das würde ich total gerne machen!“

Wir verlosen dreimal zwei Karten für das Konzert von Michael Schulte beim Openair Eventgarten auf dem Schützenplatz am 11. August, 20 Uhr.

Mitmachen und gewinnen! Wer unter 01379 88 30 24 (50 Cent pro Anruf aus allen deutschen Netzen) anruft, kann gewinnen. Oder SMS mit dem Kennwort „rp11“, Leerzeichen, Ihrem Namen und Adresse an 1111 (ohne Vorwahl, 50 Cent/SMS)! Teilnahme erst ab 18 möglich; ausgeschlossen sind Mitarbeiter des Verlags oder verbundener Unternehmen. Das Los entscheidet und die Gewinner werden kurzfristig benachrichtigt. Eine Barauszahlung des Gewinns kann nicht erfolgen. Im Übrigen finden Sie unsere Teilnahme- und Datenschutzbedingungen auch unter rp-online.de/teilnahmebedingungen.