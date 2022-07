Urlaubsstopp in Remscheid : Kraft und Energie tanken an der Rastanlage

Jasmina Hellmann liebt ihre Arbeit in der Tank & Rast-Anlage Remscheid-Ost. Gute Laune ist selbstverständlich. Foto: Daniele Funke

Remscheid Gerade in der Ferienzeit nutzen viele Urlauber die Tank- und Rastanlagen Remscheid Ost und West für einen kurzen kulinarischen Zwischenstopp.

Von Daniele Funke

11 Uhr vormittags, Raststätte Remscheid-Ost an der A1, Fahrtrichtung Dortmund. Während an den Tanksäulen und auf den Parkplätzen reger Verkehr herrscht, ist es im Innenraum der hochmodernen Tank- und Rastanlage noch relativ entspannt. Im Shop-Bereich blättert ein älterer Mann in einer Zeitschrift, zwei kleine Mädchen drehen den Ständer mit den Plüschtieren. Eine Frau zieht einen Kaffee an einem Automaten, zwei Herren stehen in der Ecke an einem Spielautomaten.

Kassiererin Jasmina Hellmann füllt das Zigarettenregal auf, begrüßt dann freundlich einen Tankkunden. „Number four, please“, sagt der Reisende und zahlt mit Karte. „Some Coffee to go for you?“, fragt die Mitarbeiterin freundlich und lächelt ihn an, aber der Kunde schüttelt den Kopf.

Margarete Buchheister und ihr Chef Julian Bauer. Der Umgang mit den Menschen – auch mit schwierigen zeitgenossen – liegt beiden. Foto: Daniele Funke

Info Franchise-System bei Tank & Rast Neubau Die Tank & Rast-Anlage Remscheid Ost wurde 2018/19 vollständig modernisiert. Der Umbau kostete dem Unternehmen rund sechs Millionen Euro. Tank & Rast ist der führende Anbieter in seiner Branche in ganz Deutschland. Das Unternehmen arbeitet mit Franchise-Partnern.

Im Gastronomiebereich bereiten sich die Mitarbeiter von Tabilo – der hauseigenen Restaurantkette der „Tank&Rast“-Gruppe – und von McDonalds auf den großen Ansturm vor. „In spätestens einer Stunde zur Mittagszeit ist der Laden hier voll“, prophezeit Julian Bauer. Der 28-jährige Betriebswirt betreibt gemeinsam mit seinem Vater Guido seit vier Jahren nicht nur die Raststätte Ost, sondern auch das Hotel und die Raststätte Remscheid West.

Auf dem Parkplatz macht ein älteres Ehepaar vor seinem Cuxhavener Reisemobil Dehnübungen. „Wir sind jetzt schon einige Stunden unterwegs, und da muss man sich einfach mal bewegen“, erklärt die Frau. Ihr Mann nickt. Einige Meter weiter führt ein junges Mädchen einen zotteligen Hund am Grünstreifen aus. Ein Fernfahrer – sein Nummernschild zeigt, er kommt aus Frankreich – zieht die Gardinen an seinem Fahrerhaus zu. Eine Familie mit schwedischem Kennzeichen picknickt an den Sitzbänken. „Wir haben hier unheimlich viele skandinavische Gäste“, erzählt Julian Bauer, „sie kommen aus dem Süden und fahren hier über die A1 zurück nach Hause. Viele übernachten auch in unserem Hotel und fahren dann erholt am nächsten Tag weiter:“

Mittlerweile hat sich die „All-in-One“-Rastanlage gefüllt, viele Tische sind besetzt. An der Theke von Tabilo bestellt ein Gast Tellergerichte: Schnitzel mit Pommes, Bratwurst, Chicken Nuggets. „All diese Gerichte gibt es auch als To-go-Gerichte – unter anderem eine Antwort auf das veränderte Reiseverhalten vieler Gäste seit Corona“, erklärt Tank & Rast Pressesprecher Phil Binz. „Die Portionen werden so zugerichtet, dass etwa ein Schnitzel mundgerecht serviert wird - für den Verzehr unterwegs. Die Speisen werden übrigens zum größten Teil frisch zubereitet.“

Mitarbeiterin Margarete Buchheister schäumt Milch an einem Automaten auf, bereitet damit einen Milchkaffee im Becher vor. Der Kunde, augenscheinlich ein Familienvater auf Urlaubsreise, raunzt sie an. „Ich krieg zwei Kaffee, meine Frau hat einen bestellt und ich auch.“ Die Angestellte lächelt souverän. „Wer weiß, was dem über die Leber gelaufen ist“, sagt sie später. „Das ist es aber auch, warum ich diesen Job so liebe. Hier tobt das Leben in all seinen Facetten, im wahrsten Sinne des Wortes.“

Diese Art Kunde sie aber die absolute Ausnahme. „Die Allermeisten sind wirklich freundlich“, weiß Buchheister aus 34 Jahren Berufserfahrung. Julian Bauer stimmt dem zu. „Und was man von denen so alles erfährt“, ergänzt er grinsend, „man hört hier so viele Geschichten, das macht den Job hier wahnsinnig interessant. Sie kommen von überall her, aus allen möglichen Ländern. Sie sind Geschäftsreisende, Fernfahrer, Pendler oder Urlauber. Diese Vielseitigkeit ist einfach toll.“

Der junge Unternehmer und sein Vater beschäftigen rund 50 feste Mitarbeiter, jetzt in den Sommerferien kommen noch viele Aushilfen dazu. „Wer bei uns arbeiten möchte, muss die Menschen mögen und freundlich sein, ansonsten gibt es keine Voraussetzungen. Selbst Englisch ist nicht zwingend nötig, die Kommunikation hier klappt auch so hervorragend, sei es mit Händen und Füßen.“

Obwohl Tausende Menschen täglich Halt machen an den Rastplätzen – besondere Vorkommnisse sind eher selten. Bislang wurde hier – zumindest ist Bauer nichts dergleichen bekannt – kein Hund ausgesetzt, kein Kind vergessen - dafür aber schon mal etwas anderes „Da kam eine Familie zu uns in die Anlage und hatte wohl vorher auf der Kirmes so ein riesiges Plüschtier gewonnen, das brachten sie mit. Dann haben sie es aber hier vergessen und riefen nach rund einer Stunde ganz aufgelöst hier an. Wir haben es dann in unsere Obhut genommen und es ihnen später wiedergegeben“, erinnert sich der Rastplatz-Pächter. „Die Familie hat sich unendlich gefreut.“