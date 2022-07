Ansichtssache : Warum das Helfer-Syndrom nicht belächelt werden darf

Meinung Vor einem Jahr kam die Flut. Und mit ihr viel Leid und Elend. Gut, dass die betroffenen Menschen nach wie vor nicht alleine sind.

Als vor einem Jahr die Flut kam, da wollten gefühlt alle Menschen irgendetwas tun, um das Leid in irgendeiner Form zu lindern: mit Geld- oder Sachspenden, mit handwerklicher Unterstützung, mit tröstenden Worten, einem offenen Ohr. Die Solidarität sei gerade in Remscheid ein besonderes Gut, hatte auch der Oberbürgermeister unlängst gelobt. Es sei etwas, dass die Menschen in dieser Stadt in besonderem Maße auszeichne.