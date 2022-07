Interview Christoph Dahms : Locker und gekonnt übers Wetter plaudern

Christoph Dahms betreibt unter anderem eine Rhetorikschule. Foto: privat

Remscheid Am 19. Juli veranstaltet die VHS Remscheid ein Seminar zum Thema Smalltalk. Der Wermelskirchener Coach gibt vorab einen Einblick.

Weiterleiten Drucken Von Daniele Funke

Was versteht man unter Smalltalk?

Christoph Dahms Smalltalk ist die Kunst, mit anderen Menschen leicht und unverbindlich zu plaudern. Es geht um die Alltagssituationen, in denen ein unterhaltendes, lockeres Gespräch stattfindet, das den beteiligten Menschen Spaß macht. Smalltalk lässt sich insofern von denjenigen Gesprächen abgrenzen, in denen es um Problemlösung, Überzeugungstransfer oder Ähnliches geht.

Info Privatinstitut in Wermelskirchen Persönlich Christoph Dahms betreibt ein Privatinstitut in Wermelskirchen. Er bietet unter anderem Unterstützung in den Bereichen Zeitmanagement, Führung, Konfliktmanagement, kundenorientierter Verkauf, Personalauswahl, Projektmanagement und Teamorientierung an. Zielgruppen sind Bildungsträger, Politik, öffentliche Verwaltungen, soziale Organisationen. Einen besonderen Fokus legt Dahms auf den Bereich der Rhetorik und bietet darin komplette Ausbildungen an. Zudem hat er sich auf Weiterbildungen für Blinde- und Sehbehinderte spezialisiert. Seminar „Smalltalk“; Dienstag, 19. Juli, 18 bis 21.15 Uhr, VHS Remscheid, Elberfelder Straße 32. Kosten: 33,20 Euro. www.vhs.remscheid.de www.dahms-training.de

Welche genaue Funktion hat der Smalltalk?

Dahms Für die Seminarteilnehmer geht es in der Regel um zwei verschiedene Einsatzbereiche. Smalltalk wird als angenehmes Unterhaltungsprogramm häufig auf Partys, Feiern oder bei Empfängen eingesetzt. Hier dient er beispielsweise der Kontaktaufnahme und -pflege. Viele Freundschaften haben im unverbindlichen Smalltalk ihren Ausgangspunkt. Smalltalk wird zudem als Einleitungsphase bei anderen Kommunikationstypen (Beispiele: Diskussionen, Bewerbungs- und Verkaufsgespräche) verwendet, um den Boden für die dann folgende Sachauseinandersetzung zu bereiten. Insofern ist er auch im beruflichen Bereich sehr wichtig und wird stark nachgefragt.

Während geübte Redner den Smalltalk ja häufig beeindruckend beherrschen, haben viele andere Menschen große Schwierigkeiten mit dem Smalltalk. Woran liegt das?

Dahms Die Ursachen für fehlende Smalltalkfähigkeiten sind vielfältig. Beispielsweise fehlendes Interesse am Smalltalk generell oder am Gegenüber und mangelnde Kommunikationsfähigkeiten kommen häufig vor. Gerade in der heutigen Zeit, in der sehr viel über elektronische Medien kommuniziert wird, ist die Fähigkeiten, sich direkt mit anderen locker zu unterhalten, nicht mehr so entwickelt. Manchmal liegt es nicht am Willen oder den kommunikativen Kompetenzen, sondern Menschen sind geeignete Smalltalkthemen nicht bewusst. Eine sehr häufige Fragestellung im Seminar ist: „Welche Themen kann ich denn im Smalltalk verwenden?“ Viele Menschen bedauern ihre fehlenden Fähigkeiten in diesem Bereich, weil sie so private Kontakte schwerer aufbauen können oder im Beruf Nachteile haben. Mit etwas Anleitung und Übung sind die Herausforderungen im Smalltalk leicht zu meistern.

Wieso entstehen eigentlich gerade beim Smalltalk so häufig diese peinlichen Schweigepausen?

Dahms Pausen entstehen, wenn die Beteiligten nicht in der Lage sind, passende Fortsetzungen zu finden. Viele Themen zu kennen oder die Kompetenz, passende Fragen zu stellen, ermöglichen es, die unangenehmen Pausen zu vermeiden. Dazu werden bei Schulungen entsprechende Übungen durchgeführt, die Menschen es dann erleichtern, Pausen zu überwinden.

Kann jeder Smalltalk lernen?

Dahms Ja. Smalltalk ist leichter lernbar als viele andere Kommunikationsformen. Er findet in einer angenehmen positiven Atmosphäre statt und mach Spaß. Bei Telefonaten, Vorträgen oder in Besprechungen geht es häufig um Probleme, Konflikte oder Schwierigkeiten, was objektiv gesehen deutlich schwerer zu erlernen ist. Eine Schulung und die Umsetzung der Inhalte in Alltagsszenen macht Menschen schnell zu guten Smalltalkern.

Was ist die Kunst eines guten Smalltalks?

Dahms Ein guter Smalltalk macht Spaß. Die beteiligten Menschen sollten also eine angemessen positive Stimmung haben. Ferner ist eine gute Balance zu finden zwischen zuhören und eigenen Beiträgen, wobei das gut ist, was für die Menschen angenehm ist. Hier unterscheidet sich der Smalltalk von anderen Gesprächsformen. Sprechen Sie mit jemandem, der gerne (von sich) erzählt, können Sie länger zuhören. Haben Sie es mit einem ruhigen Menschen zu tun, der etwas schweigsamer ist, können Sie selbst mehr beitragen. Gute Themen sind wichtig. Für die Menschen, die Smalltalk lernen möchten, kommt es also darauf an, eine größere Auswahl an Themen zu kennen und diese im Smalltalk nutzen zu können.

Woran erkenne ich, dass mein Gegenüber für einen Smalltalk offen ist?

Dahms Die Körpersprache hat im Smalltalk eine besondere Bedeutung. Blickkontakt, eine offene Haltung und ein einladendes Lächeln sind starke Zeichen. Im Zweifelsfall kann der Smalltalk einfach eröffnet werden. Es wird also ein Smalltalkangebot gemacht, auf das der andere Mensch dann reagieren kann. Macht er mit, sind wir im Smalltalk. Möchte er keinen Smalltalk machen, können wir uns einem anderen Menschen oder einer anderen Tätigkeit zuwenden.

Der Klassiker: Gemeinsam mit einer fremden Person in einem Fahrstuhl. Es wird geschwiegen. Sollte man hier einen Smalltalk beginnen?